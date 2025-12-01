Aseguradoras: un fallo de la Cámara Comercial reaviva el temor de la injerencia oficial

La justicia autorizó que la Superintendencia de Seguros asuma la liquidación de bienes de Orbis, revirtiendo un fallo previo que generó preocupación entre las aseguradoras.

La Cámara Comercial dio un paso inusual al autorizar que la Superintendencia de Seguros asuma la liquidación de bienes de Orbis Seguros , revirtiendo un fallo previo y desplazando a los liquidadores privados. La decisión reactivó los temores del mercado de aseguradoras sobre una mayor injerencia oficial en procesos de liquidación y generó suspicacias sobre el rol de Pablo Sallaberry .

La Sala D revocó la decisión de primera instancia y acogió el planteo de la Superintendencia para reemplazar a la comisión liquidadora. El tribunal consideró válidos los cuestionamientos del organismo respecto de las “insuficiencias informativas” del plan de liquidación, la falta de datos claros sobre reclamos y la existencia de sentencias firmes impagas.

La sentencia advierte que aceptar un esquema con información incompleta equivaldría a delegar indebidamente la tutela de los asegurados en un contexto patrimonial frágil. El dictamen fiscal que sirvió de base para la resolución había señalado que la liquidación voluntaria de Orbis era “precaria”, que carecía de detalles esenciales y que ponía en riesgo tanto la transparencia del proceso como los derechos de asegurados y terceros.

Dentro de la industria aseguran que la maniobra fue impulsada por Pablo Sallaberry , hoy el dirigente más influyente de la estructura que conduce Guillermo Plate . Su figura concentra una combinación inusual de poder: es gerente general de La Holando Sudamericana -una de las compañías activas del mercado- y, a la vez, un histórico conocedor de la estructura interna de la SSN, donde ocupó la Gerencia Jurídica durante la gestión 2015–2019.

Ese doble perfil -empresario del sector y experto en la arquitectura regulatoria- convirtió a Sallaberry en un “hombre puente” capaz de moverse con soltura entre el negocio privado y el organismo de control. En el mercado señalan que su peso político creció al punto de que opera decisiones sensibles por encima del propio Plate y que articuló la colocación de personas afines en áreas clave como Inspecciones y Evaluación de Riesgos.

#Aseguradoras CASTA PROPIA



Quién es Pablo Sallaberry, el empresario que gana poder en la SSN



https://t.co/hSfCD81rXU

@francobasu pic.twitter.com/ObZrK2WRM2 — LETRA P (@Letra_P) September 16, 2025

Esa estructura interna le permite intervenir en expedientes estratégicos, incluido el de Orbis, donde -según fuentes consultadas- activó la ofensiva que dio vuelta el fallo.

La caja de los inmuebles, el verdadero botín

Con la nueva resolución, la SSN queda habilitada para administrar y vender el patrimonio de Orbis, compuesto por un paquete de 365 inmuebles. En los hechos, Plate y Sallaberry obtienen control directo sobre la “caja” más valiosa del proceso, que hasta ahora estaba en manos de los liquidadores privados.

El antecedente inmediato explica la disputa: la semana pasada, la Superintendencia había rechazado la venta de activos que la comisión liquidadora ya tenía acordada para el pago de siniestros. Con la sentencia de Cámara, esa atribución queda ahora centralizada en el organismo, cuyos liquidadores podrán fijar los precios de venta sin respetar las valuaciones previas.

Pero la maniobra implica un riesgo penal: si la SSN vende por debajo de los valores obtenidos por la liquidación privada -y rechazados por el propio organismo- sus funcionarios podrían enfrentar denuncias por administración infiel o perjuicio patrimonial.

#Economía



Una resolución de la Superintendencia del Seguro le exige a las "nuevas" ART un fondeo especial y condiciona el mercado



El rol de Guillermo Plate



El link con Caputo



https://t.co/hm9zqvIHvH

@francobasu pic.twitter.com/xQBYtmjd80 — LETRA P (@Letra_P) May 10, 2024

Alerta en las aseguradoras

El pronunciamiento instala un precedente de alcance mayor: habilita al organismo a desplazar a liquidadores privados en procesos voluntarios y a asumir la gestión de activos sin pasar por la vía concursal tradicional. En un mercado atravesado por tensiones regulatorias, la señal preocupa por su impacto futuro.

Para actores del sector, la sentencia constituye el avance más contundente de la dupla Plate–Sallaberry desde el inicio de la gestión Milei. La capacidad de intervenir, controlar y administrar patrimonios privados bajo la figura de “protección de asegurados” se convierte, desde hoy, en una herramienta con potencial expansivo.