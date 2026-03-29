La guerra en Irán disparó el precio de los fertilizantes y complica la siembra de trigo

La guerra en Irán golpea al campo argentino: dispara el precio de los fertilizantes, encarece la urea y pone en duda la siembra de trigo. El conflicto en Medio Oriente, que dañó plantas de gas en Qatar, Emiratos Árabes e Irán, altera la logística global y ya elevó más del 50% el precio del insumo clave para la campaña fina.

“Ahora un productor no va a conseguir una tonelada de urea por debajo de los u$s 900 puesta en el campo y el año pasado la pagó u$s 600, y están esperando. El trigo se siembra en mayo y más fuerte en junio; en cambio, los importadores tienen 60 días para traerlo y, con el estrecho de Ormuz cerrado, tendrán que comprar en países que no dependan de ese paso logístico, como Nigeria, Turkmenistán, Egipto o Bolivia”, dijo a Letra P Javier Preciado Patiño , titular de RIA Consultores . Y agregó: “ China , por ejemplo, no va a exportar. Todo indica que el precio va a ser alto para cuando se tenga que aplicar”.

Esta semana, el ministro de Economía, Toto Caputo , resaltó que “ el agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años. Estimamos que, en un escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3700 millones de dólares con respecto al año pasado”.

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán hizo saltar el precio del barril de petróleo, que pasó de u$s 70 a u$s 100. Eso arrastró al gas, que explica más del 50% del costo de la urea y otros fertilizantes. Con los nuevos precios, se necesita el doble de trigo que el año pasado para comprar una tonelada de urea.

Es un síntoma de un problema mayor que desató la guerra a nivel global: un salto en la inflación. En Argentina, se calcula que cada dólar que sube el barril de petróleo impacta 0,2% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por el estrecho de Ormuz pasa un tercio de las exportaciones de fertilizantes y actualmente está prácticamente bloqueado: antes de la guerra circulaban 150 buques por día; ahora, menos de 15.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2036438783856431263&partner=&hide_thread=false Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas,… pic.twitter.com/7KhvQ9cos8 — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 24, 2026

“Es decisivo observar si el precio del petróleo y de los fertilizantes se traslada al precio internacional de los granos, para mejorar la relación entre ambos y que anime al productor a seguir fertilizando. También es determinante la perspectiva climática que le permita pensar que, con un buen rinde, puede compensar el costo del fertilizante y definir la siembra”, afirmó Preciado Patiño.

“Los productores esperamos que se pueda solucionar el conflicto en Medio Oriente. Es imposible pensar en aplicar menos fertilizante para sembrar trigo o cebada: hay que tirar 200 kg de urea granulada por hectárea. Nuestros campos están muy trabajados y, sin fertilizantes, no crece y se pierde plata. La otra decisión es no sembrar trigo y pasar a maíz o soja en octubre, quizás con otro panorama”, aseguró a Letra P un productor de Bragado.

Importaciones récord y producción en reconversión

Los productores argentinos importan el 60% de los fertilizantes que utilizan y el 40% de ese volumen proviene de Medio Oriente. El resto llega desde China, Rusia, Nigeria, Marruecos, Estados Unidos y Bolivia, entre otros.

En 2025, la importación de fertilizantes alcanzó su segundo nivel más alto del siglo, sólo por detrás de 2021. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el país importó 4,1 millones de toneladas, un 28% más que en 2024 (3,2 Mt).

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El 40% restante lo abastece Profertil, en Bahía Blanca, con gas de Vaca Muerta. La empresa fue adquirida recientemente por Adecoagro, que compró la participación de YPF, que se retiró del negocio.

Expertos explican que parte del salto importador de 2025 se explica por la parada de planta que realizó Profertil el año pasado.

En sentido inverso, Petrobras inició en Brasil un proceso para reactivar la operación de sus cuatro plantas de fertilizantes, obras que habían sido paralizadas o concesionadas.

La agricultura necesita más fertilizantes

“Todos los países tienen un cuello de botella con los fertilizantes. China, Estados Unidos y Brasil producen, pero también importan”, explicó a Letra P Esteban Ciarlo, de la Asociación Civil Fertilizar.

La entidad insiste en aumentar los volúmenes aplicados por campaña. “En suelos con 30 años de agricultura se extraen nutrientes que no se reponen al mismo ritmo”, advirtió Ciarlo, y alertó que los mapas muestran una caída sostenida de nutrientes.

campojpg La guerra en Irán disparó el precio de los fertilizantes

El uso de fertilizantes en maíz representa el 30% del costo total, junto con la semilla, la maquinaria, los herbicidas y el alquiler. El 70% de los campos se explota bajo arrendamiento, con precios fijos no atados al rinde.

Brasil rechazó trigo argentino por baja calidad

En ese esquema, los productores enfrentan costos inelásticos -alquiler, semilla, combustible- y ajustan en fertilización.

Ocurrió en la campaña de trigo 2025: hubo cosecha récord de 27,8 millones de toneladas, pero con calidad irregular. Los niveles de proteína quedaron por debajo del 10%, lo que derivó en descuentos e incluso en rechazos de Brasil, principal destino de exportación.

Los fertilizantes aportan nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, zinc, magnesio y hierro, nutrientes esenciales para el crecimiento. La siembra directa ayudó a conservar suelos, pero no alcanza para sostener la productividad.

Impacto global: India y China

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que la guerra en Medio Oriente provocó el cierre de tres grandes plantas de urea en India, afectadas por la falta de GNL qatarí, y la decisión de China de liberar reservas internas.

El impacto en precios fue inmediato: la urea en puertos de embarque subió hasta 42%. En una semana, el fertilizante nitrogenado en Medio Oriente pasó de u$s 483 a u$s 685 por tonelada.

La producción de India y China golpeadas

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que la guerra en medio oriente generó el “el cierre de tres grandes plantas productoras de urea en la India, que ya no podían contar con el abastecimiento del GNL qatarí, y por otro, la decisión de China de liberar sus reservas comerciales nacionales de fertilizantes”.

Así, el impacto sobre el vector de precios también fue visible: el precio en el puerto de embarque de la urea registró un incremento de hasta 42%. En una semana de conflicto el fertilizante nitrogenado en Medio Oriente trepó desde US$ 483/t hasta US$ 685/t.