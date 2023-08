Embed Del blindaje a las reservas: Bullrich tropieza otra vez con la economía



La precandidata a presidenta prometió su primera medida al asumir un eventual gobierno: "Vamos a entrar con una cámara de televisión al Banco Central" pic.twitter.com/giznLfcvmj — LETRA P (@Letra_P) August 1, 2023

En las bóvedas del BCRA está el manejo del efectivo y parte de las tenencias de oro, las que el ex presidente de la autoridad monetaria Federico Sturzenegger no pudo llevarse a Londres, aseguró una fuente con conocimiento en el tema a Letra P. En 2017 el funcionario del gobierno de Mauricio Macri quiso enviar al exterior US$ 462 millones en lingotes de oro, unos 11.000 mil kilos del metal precioso, con el objetivo de hacer operaciones de carry trade, invirtiendo a una tasa baja en los mercados internacionales para obtener la ganancia e invertirla en operaciones más rentables. Pero finalmente, una parte de ese total quedó almacenado en la entidad.