Pymes unidas en Pilar contra el plan de Javier Milei para aniquilar la industria nacional

“Quieren un país sin industria. Me parece que es un error, un desvío que no haya industria nacional", advirtió Kicillof y planteó: "No sé cuánto más va a resistir el entramado industrial de la Provincia. Nuestro mandato es proteger la industria y el trabajo. Si esto continúa, a esta velocidad y con esta profundidad, estamos muy complicados”.