Nissan se va de Argentina y la operación quedaría en manos de Simpa, Emotions y la cordobesa Tagle

Manuel Tagle, empresario automotriz y presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba

Las versiones sobre la salida de Nissan de Argentina ya no son trascendidos. La automotriz avanzó con una reestructuración de su modelo de negocios. La marca japonesa abandona su etapa industrial en el país, tras el fin de la producción de la pickup Frontier en la planta de Córdoba , y pasa a un modelo centrado en importación y distribución.

En ese nuevo esquema, el nombre del Grupo Tagle , encabezado por el empresario Manuel Tagle , volvió a aparecer con fuerza. Pero desde la compañía bajan el tono.

“Nissan no ha anunciado nada oficialmente”, señalaron fuentes del grupo. Y remarcaron que cualquier definición deberá comunicarse por la propia automotriz.

Más allá de la cautela pública, en el sector automotor el nuevo mapa empieza a tomar forma. Según pudo reconstruir este medio, la operación local quedaría en manos de una sociedad de tres jugadores: Grupo Simpa , Emotions y el propio Grupo Tagle .

El liderazgo lo tendría Simpa, un grupo con experiencia en importación, logística y ensamblado, especialmente en el negocio de motos de alta gama. Con plantas en Pilar y Campana, el holding tiene una larga trayectoria en el ensamblado de motos de marcas internacionales como Royal Enfield , KTM y Harley-Davidson y una estructura aceitada en logística e importación, lo que lo posiciona para liderar la distribución y el servicio posventa de vehículos.

frontier nissan Nissan Argentina cambia su lógica operativa

A su vez, el Grupo Tagle aportaría su fortaleza en el terreno comercial. Con base en Córdoba, el grupo cuenta con una red consolidada de concesionarios y representación de distintas automotrices, lo que le permite garantizar capilaridad y presencia en distintos puntos del país.

El tercer actor es Emotions SA, una firma vinculada a la importación de vehículos y con llegada al segmento premium. Entre sus referentes aparecen empresarios con recorrido en el sector automotor y en el ámbito deportivo, lo que sumaría experiencia en comercialización y posicionamiento de marca.

El rol del grupo de Manuel Tagle

Tagle ocuparía un rol minoritario, más vinculado a su fortaleza histórica: la comercialización y el desarrollo de redes de venta. Por su parte, Emotions SA aportaría una estructura que busca combinar importación, distribución y capilaridad comercial.

El modelo de Nissan no es nuevo: responde a una lógica que la automotriz ya implementó en mercados como Chile y Perú, donde delegó su operación en socios locales para reducir costos y ganar flexibilidad.

Con este nuevo esquema, Nissan apunta a sostener su red de ventas y servicios en el país, pero dejando atrás la producción local. La estrategia se apoya en la importación de unidades desde México, donde la compañía concentra desde 2026 la fabricación de la pickup Frontier para la región.

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El Círculo Rojo local quiere algo más que teoría



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El vínculo entre Grupo Simpa y el Grupo Tagle es conocido. Ambas compañías ya comparten negocios en el ecosistema de movilidad, lo que alimenta las versiones sobre una eventual articulación en el caso Nissan.

Sin embargo, incluso dentro de ese esquema, cada jugador está en lo que mejor sabe hacer. Simpa como importador y estructurador del negocio; Tagle como brazo comercial; y Emotions sumando músculo en la operación.

El grupo empresarial de Córdoba que se reconfigura

En los últimos años, Grupo Tagle avanzó en una estrategia basada en diversificar su portafolio y ganar terreno en el negocio de marcas asiáticas.

Tan es así que el grupo viene apostando a la representación y comercialización de marcas chinas, en línea con la nueva dinámica del mercado local.

Ese movimiento tuvo su punto más visible con el lanzamiento de CityDrive, un polo automotor en Córdoba pensado para concentrar oferta, experiencia y volumen de ventas.

tagle milei bolsa de comercio de cordoba Manuel Tagle y Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba

La iniciativa nació en septiembre del año pasado, cuando la compañía comenzó a detectar interés de fabricantes asiáticos por instalarse en Argentina y armar redes comerciales en las principales plazas del país. Oficialmente la nueva unidad reúne marcas como Chery, MG, Jetour, Changan, KYC, JMC y Geely.

Así las cosas, sin confirmaciones oficiales sobre los nombres ni los tiempos, el rumbo ya estaría marcado: Nissan cambia de piel en la Argentina. Y en ese rediseño, aunque en público se corra, el nombre de Tagle que es anfitrión del presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio seguiría en el tablero.