Massa y Pesce evalúan patear los vencimientos con el FMI para después de las PASO

El lunes 31 de julio vencen U$S 2700 millones de capital y sólo un día después, el 1 de agosto, se sumarán otros U$S 730 millones en concepto de intereses del préstamo stand by. Cancelar esas exigencias por U$S 3.430 millones tendría un impacto fuerte en las reservas netas, que si bien el Central no comunica, en el sector privado calculan que están entre U$S 3.000 y U$S 8.000 negativos. Por eso, desde hace varios días, el equipo económico discute las distintas alternativas para hacer frente a las obligaciones y evitar caer en atrasos.