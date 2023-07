El ministro de Economía, Sergio Massa , está a la espera para firmar el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) para reservar la primera fecha del Directorio después de sus vacaciones de verano y dejar de demorar los desembolsos ya atrasados de junio. Cuando el entendimiento llegue a esa instancia, los representantes de los países miembro del organismo deberán aprobar o no lo acordado por el staff y los funcionarios argentinos, y se encontrarán con que la quinta revisión del programa de deuda tiene una serie de incumplimientos de las metas pactadas. Si bien la entidad ya reconoció el impacto de la sequía en la economía, quedará en manos del Board otorgar un perdón (waiver) previsto en el Staff Level Agreement y liberar los Derechos Especiales de Giro ( DEG ) para engrosar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El grado de incumplimiento es alto y, en la pulseada por las nuevas condiciones, Massa presionó para mantener lo pautado mientras que el Fondo pidió reducir la cifra a 1,5%. En los últimos días, la discusión todavía estaba sobre la mesa, pero sea cual fuere el resultado final, significará que el Gobierno deberá ajustar fuerte el gasto público para no pasarse una moneda más.

Reservas

El acuerdo vigente estableció que hasta marzo en las arcas del Central debía haber U$S1.900 millones; en junio, U$S6.800 millones, en septiembre, U$S7.200 millones y al finalizar el año, U$S8.000 millones. Se trata de una meta de reservas netas, es decir, de las divisas propias que tiene el BCRA, lo que se llama el poder de fuego. Para el FMI, son las que valen y no hay un dato oficial sobre ese nivel, ya que la autoridad monetaria no tiene la obligación de informarlo, aunque sí las reservas brutas que suman el swap con China, los encajes, oro y otros componentes que no están tan a la mano del Central para utilizar en acciones tales como intervenir en el mercado de cambios.