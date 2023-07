Cómo sigue la paritaria con el FMI: vencimientos, letra chica y viaje de Massa en duda

En menos de 10 días, el Palacio de Hacienda y el Banco Central se encontrará, una vez más, con vencimientos por U$S 2.600 millones y reservas netas en niveles críticos, si es que el cierre del Staff Level Agreement no habilita Derechos Especiales de Giro (DEG) para esa fecha. El massismo confirmó que la totalidad de los giros programados para el segundo semestre del año están garantizados, pero el propio jefe de Hacienda reveló que los envíos se realizarán en agosto y noviembre. Todavía queda la posibilidad de repetir el "chino" que se realizó en junio para cancelar las obligaciones en yuanes. El Gobierno asegura que no es la primera opción, pero que sí es una de las alternativas que se barajan por estas horas.