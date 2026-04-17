Saint-Gobain Argentina designa ceo a Tomás Quinteros para liderar su expansión regional

La empresa Saint-Gobain designó a Tomás Quinteros ceo para Argentina y Uruguay , en una decisión estratégica de la multinacional para consolidar su crecimiento en la región y fortalecer su presencia como marca global en el sector de la construcción sostenible.

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El ejecutivo se incorporó a la compañía en febrero de 2025 como director de operaciones y ahora asume el liderazgo en reemplazo de Mariano Bó , quien estuvo al frente de la filial desde 2017 y acumuló más de 26 años de trayectoria dentro del grupo.

Con este cambio, la empresa apunta a profundizar su estrategia regional en un contexto de transformación del sector, con eje en la eficiencia y la innovación.

Quinteros cuenta con más de 25 años de experiencia en compañías multinacionales, con especialización en gestión comercial, operaciones y supply chain.

Su paso por el sector retail le permitió desarrollar una visión integral de los negocios , orientada a optimizar procesos y sostener el crecimiento.

Saint-Gobain Argentina

“Es un orgullo asumir el liderazgo de Saint-Gobain en Argentina y Uruguay, una compañía con trayectoria global y fuerte compromiso con la innovación”, afirmó. Además, señaló que su gestión buscará impulsar soluciones que transformen la manera de construir en ambos países.

Estrategia regional y foco sostenible

En la Argentina, la compañía opera con 14 plantas productivas y un portafolio que incluye marcas como Weber, Placo, Isover, Tuyango y Megaflex.

En su nuevo rol, Quinteros tendrá a cargo la implementación de la estrategia global “Lead & Grow” para el período 2026-2030, con el objetivo de liderar la construcción ligera y sostenible en los mercados local y regional.

La compañía apunta al desarrollo de soluciones de alta performance, con materiales que mejoren la eficiencia energética y reduzcan la huella de carbono, en línea con las nuevas exigencias ambientales del sector.

Presencia global y metas ambientales

A nivel global, Saint-Gobain está presente en 80 países, con más de 162.000 personas empleadas y ventas por 46.500 millones de euros en 2025.

Según datos de la empresa, el 75% de su facturación proviene de soluciones sostenibles, que contribuyen a reducir emisiones de carbono a lo largo del ciclo de vida de los productos.

En ese marco, la compañía mantiene como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, alineada con la transición hacia modelos de construcción más eficientes.