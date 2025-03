Luz: Javier Milei aumentó 270% las tarifas, pero las inversiones no aparecen

Javier Milei subió las tarifas, Edesur no invirtió.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) había alertado en un informe a fines del año pasado sobre el riesgo de que no se puedan cubrir entre 1.000 y 3.000 MW, hasta el 10% del total, en los días de altas temperaturas.

"La secretaria de Energía ha fracasado por no prever estas crisis y no tomar cartas en el asunto. La inversión es fundamental para comenzar a superar la crisis y sin embargo no se conocen medidas de fondo en inversiones que puedan transformar el sistema, sólo se buscaron paliativos", alertó una fuente con conocimiento de la red del sistema eléctrico.

En 2024 el entonces secretario de Energía Eduardo Rodriguez Chirillo dio de baja la licitación TerConf que preveía la ampliación del parque termoeléctrico en 3.340 MW. Una obra que tiene el objetivo de robustecer el parque de generación y el sistema de transmisión de energía.

En noviembre de 2023, la administración albertista había adjudicado la licitación para garantizar la confiabilidad del suministro en nodos críticos como Buenos Aires. Nunca fue rearmada y dada de alta nuevamente. "Se perdió un año más", se lamentó una voz del sector.

Interna en Energía

En el caso del sistema de alta tensión también se advierten fallas. Datos presentados por la empresa Transener en el marco de la última audiencia pública indicaron que por año, la demanda aumenta 2%. Para 2024 acumuló un 117%, mientras que el esquema de transporte está al 54%, lo que indica un sistema colapsado.

Las críticas apuntan hacia la oficina del sexto piso de Economía. El área está compuesta por el viceministro coordinador, Daniel González; le sigue Tettamanti y también Osvaldo Rolando, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Entre las empresas acusan falta de especificación en la temática de la energía y la descoordinación entre quienes deben ejecutar las medidas, aunque en Hacienda aseguran que existe "alineación" completa.

Las tarifas aumentaron más que la inflación

Entre enero 2024 y el mismo mes de 2025 las tarifas de energía eléctrica aumentaron un 270%, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA Conicet.

Con el esquema de subsidios actual, por segmentación de ingresos, los hogares del nivel 2 (de bajos ingresos) pagan sólo el 26% del costo de la energía eléctrica mayorista, el N3 (ingresos medios), el 41%; y el N1 (altos ingresos), el 93%.

En promedio, las personas de ingresos altos pagan una boleta de luz de $35.921, mientras que los de ingresos medios, una de $21.332, y los de ingresos bajos, una de $16.022.

Las boletas de luz tienen distintos componentes. Incluyen los costos de generación eléctrica, de transporte a los centros de consumo y de distribución entre todos los hogares, industrias y comercios; además de los impuestos y cargos nacionales, provinciales y municipales.

Los subsidios se aplican al primero de los ítems; mientras que el Gobierno fue aumentando el precio del resto de los costos hasta alcanzar incrementos por encima de la inflación.

El último plan para la quita de la asistencia estatal llegó con el cambio de funcionario en octubre. Tettamanti tenía en carpeta la implementación de un sistema de subsidios parecido al de la gestión de Mauricio Macri, con una tarifa social para quienes tengan bajos ingresos.

Fuentes oficiales confirmaron a Letra P que "por ahora, no habrá quita". Es decir, que Caputo frenó el plan con dos objetivos: apuntalar el sendero de descenso de la inflación y llegar al inicio de la campaña electoral con la posibilidad de evaluar cuál sería el grado de tolerancia social para poder avanzar con una quita más marcada de subsidios.