¿Llega o no llega?

"El objetivo es llegar al mes de abril con una inflación que tenga al 3 por delante", vaticinó Massa a fines de noviembre, cuando habían surtido efecto algunas medidas para controlar el IPC. Según el director de EPyCA Consultores, Martín Kalos , el plan "no está perdido", pero aclaró que "cada paso en falso lo complica, porque para llegar al 3%, lo que antes estaba pensando como un descenso gradual, mes a mes, con meses como enero, en donde se reacelera levemente, la baja deberá ser brusca y en términos de 2 puntos y medio, lo que se presenta como complicado". "Es cierto que hay aumentos que se produjeron en enero y no debieran ocurrir nuevamente más adelante, pero también hay que mirar que existen otras subas que están pospuestas por decisión del Gobierno de evitar una aceleración al inicio del año y que lo haga recién más adelante. Por eso seguimos viendo una inflación latente y tendiente, que tiene un piso alto", aclaró.

En diálogo con Letra P, el economista sostuvo que "la inercia que genera la negociación de contratos", como los productos financieros o las negociaciones salariales que se están abriendo, "no se están pensando con una inflación de 3 puntos en abril, sino pensándose en la experiencia de los últimos meses que está por encima del 5%, sabiendo que una desaceleración será gradual, en el mejor de los casos". "Entre la inercia, los aumentos que están pendiente para los próximos meses, y la dificultad que siempre hubo para llegar a 3% en abril en el proceso de bajar la inflación hace que pensarlo no sea imposible, pero sí difícil", alertó. Los sindicatos ya habían advertido que no iban a aceptar un techo paritario.