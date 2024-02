Ley ómnibus: el mercado hace su juego de espaldas al ruido político

La ley ómnibus volvió a foja cero y este miércoles los mercados reaccionaron a la baja. Los números en rojo no causaron sorpresa en los inversionistas de la City, que, si bien vieron el fracaso del proyecto como una muestra de que el Gobierno no logra consenso político, la expectativa está puesta en un listado de hechos que sucederán en los próximos meses. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Toto Caputo, lanzaron varias señales durante la jornada. Por ahora, no funcionaron.