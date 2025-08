La semana trágica de Toto Caputo: dólar picante, S.O.S. al FMI y el déficit del plan, al desnudo

Si todo marcha acorde al plan, o TMAP, y el superávit fiscal innegociable es garantía de que la emisión monetaria no disparará ni la corrida ni la inflación, y la economía crece "como pedo de buzo", ¿ cómo puede existir "riesgo kuka" , con un peronismo consumido por su propia interna?

"Tras varios meses de señales contradictorias, cuesta que el mercado vuelva a creer. El Gobierno perdió una oportunidad para preservar íntegra la credibilidad de su esquema. Si hubiese permitido una corrección gradual antes, habría evitado parte de la presión actual. No se trata de un quiebre definitivo, pero sí de un punto de inflexión", evaluó Epyca, la consultora de Martín Kalos.

caputo-georgieva-fmi Toto Caputo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Uno de estos flancos abiertos es la poca acumulación de reservas. Fue una exigencia del FMI. Desoyó el pedido del Fondo hasta que fue inevitable hacer algo. Luego colocó deuda en pesos contra dólares, hasta que las tasas subieron. Más tarde, el Tesoro comenzó con compras en bloque por u$s 1.500 millones, según Caputo. Igual, la meta de reservas quedó lejos.

Que el FMI acorte la meta de reservas no es una buena noticia para el mercado. Al contrario, la acumulación de dólares genuinos (no vía deuda) refuerza la confianza, porque da al acreedor indicios de que la deuda será servida. Los bonistas son como los bancos: les prestan a quienes no necesitan.

Salen más dólares de los que entran

El mercado ve que el Gobierno no tiene interés en acumular dólares y que salen más divisas de las que entran. Según la consultora Eco Go, entre abril y junio, desde la apertura del cepo, la Formación de Activos en el Exterior (compra de dólares) de personas humanas fue de u$s 9.600 millones.

De esta suma, sólo u$s 2.524 millones quedaron en cuentas bancarias. El resto se habría ido por la canaleta del turismo emisivo. Entre enero y junio, el combo de FAE y turismo insumió casi u$s 15.000 millones.

eco go turismo y fae La compra de divisas para gastar en turismo se disparó y presiona sobre el dólar

Milei y Caputo promocionaron un boom de inversiones a pequeña y gran escala para incorporar dólares en negro y del exterior al sistema. No ocurrió ni una cosa ni la otra. El plan del "dólar colchón" no avanzó en el Congreso y las flexibilizaciones de la ARCA y la UIF no sedujeron ni al propio ministro.

Como contó oportunamente Letra P, su última declaración jurada muestra que agrandó el tamaño de su patrimonio radicado en el exterior, en cuentas bancarias en dólares, exentas de riesgo argentino.

Sequía de inversiones

Y las inversiones, más allá de un puñado de proyectos que se anotaron en el RIGI, escasean. "No aparece la oferta de Inversión Extranjera Directa", dijo Eco Go.

Al contrario, son noticias casos inversos, de argentinos que compran activos a multinacionales. Es decir, inversión extranjera negativa, salida de dólares.

La consultora PWC destacó en un informe que hay un entorno más propicio para estos grandes negocios de fusiones y adquisiciones y que empieza a notarse un mayor interés de empresas multinacionales. Pero las operaciones más importantes de 2025, en magnitud, fueron la adquisición de activos de Petronas por parte de Vista (u$s 1.500 millones) y la salida del país de Telefónica, al venderle a Telecom (u$s 1.245 millones), en un negocio todavía discutido por el Gobierno.

Tampoco se observa un flujo potente de dólares especulativos, tentados por la alta tasa de interés y la ganancia segura si el Banco Central defiende el tipo de cambio en el techo de la banda con los casi u$s 20.000 millones prestados por el Fondo y otros organismos a disposición. Estos dólares, de aparecer, deberían hacer bajar la cotización.

El dólar y las elecciones

Al contrario, el dólar recalentó antes de tiempo y los bancos de inversión ya empieza a mirar la doble tanda de elecciones: septiembre en la provincia de Buenos Aires y octubre en todo el país.

Un economista muy escuchado en el Círculo Rojo le dijo a Letra P que sólo un triunfo contundente de La Libertad Avanza podría desatar un rally inversor que permita frenar el dólar y darle fuerza política al Gobierno para encarar las reformas que promete.

Pero septiembre queda lejos. En agosto, el Tesoro debe afrontar vencimientos de deuda por $ 36,8 billones. Caputo y Santiago Bausili llevaron la tasa al 60% anual promedio anual en la última licitación (deuda más cara se pagará con más ajuste fiscal) y se le escaparon $ 2,8 billones, por lo que tuvieron que subir los encajes bancarios y de billeteras virtuales para que ese excedente no vaya al tipo de cambio.

"Ninguna tasa parece suficiente para aliviar la tensión cambiaria", indicó Empiria, la consultora de Hernán Lacunza.

empiria lecaps tasa y duration Toto Caputo convalidó tasas mucho más altas y no logró frenar el dólar.

La suba de la cotización empieza a trasladarse a precios. Letra P contó que los supermercados comenzaron a rechazar listas con subas de hasta 9%.

Los comercios de barrio y otros no tienen la misma capacidad y trasladarán a las góndolas los mayores costos. Las listas de precios de los autos llegaron a las concesionarias con subas de hasta el 12%. ¿Volverán los escraches en redes de Caputo?

Salarios, jubilaciones y "riesgo kuka"

Si se recalienta la inflación, las personas asalariadas y jubiladas sufrirán más. Los ingresos vienen a la baja. Por ahora, la canasta básica sube menos que el IPC general y, como la AUH mantiene su recuperación potente desde comienzos de la gestión Milei, la pobreza baja luego del sacudón post devaluación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClauCaprarulo/status/1950284582013567067&partner=&hide_thread=false Es importante complementar con indicadores sociales. Solo mejora la AUH en 2025, mientras en 2017 salario y jubilación también crecían.

El bolsillo de las familias llega peor.

Aún faltan algunos meses y contar con datos más actualizados. Por el momento, así es la variación https://t.co/5UoGcPTfLx pic.twitter.com/ovDD3eSHWw — Claudio Caprarulo (@ClauCaprarulo) July 29, 2025

Si las personas trabajadoras y jubiladas, cada vez más endeudadas para pagar el supermercado y los servicios básicos, ven que otra vez se les derrite el poder adquisitivo; mientras las calles que transitan están rotas y los barrios y rutas venidos a menos por la faltas de obras; y los hospitales tienen menos médicos por la falta de presupuesto, ¿seguirán soportando pacientemente el ajuste fiscal cada vez más exigente? ¿Con qué actitud recibirán los vetos anunciados a las subas de jubilaciones y financiamiento de la salud?

El FMI remarcó que la meta de superávit primario se mantiene en un exigente 1,6% del PBI y que "es importante garantizar que cualquier nueva iniciativa tributaria o de gasto esté financiada en su totalidad". No habrá plata para obras o gasto social si no hay fuente de financiamiento.