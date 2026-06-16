Toto Caputo cierra garantía del Banco Mundial para refinanciar deuda y espera que el riesgo país baje más

Toto Caputo obtuvo el respaldo del Banco Mundial ( BM ) para acceder a hasta u$s 2000 millones en préstamos comerciales con garantía internacional. La operación permitirá refinanciar deuda a menor costo y se apoya en la caída del riesgo país, que se ubicó en los 430 puntos básicos. El organismo destacó que el objetivo es facilitar el regreso de Argentina a los mercados voluntarios.

La operación se enmarca en un veranito financiero que se completa esta semana. Este miércoles será el turno del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), cuyo directorio tratará una garantía de aproximadamente u$s 550 millones. Ambas aprobaciones forman parte de una estructura financiera más amplia que Caputo negoció desde hace meses con organismos multilaterales y un grupo de bancos internacionales para obtener financiamiento por alrededor de u$s 4000 millones, con vencimiento en 2032 y tres años de gracia.

A ese esquema se sumó además la Corporación Andina de Fomento ( CAF ), cuyo directorio tratará el tema el 22 de julio y negocia una garantía adicional de entre u$s 250 millones y u$s 500 millones. El ministro de Economía aclaró el objetivo de la operación: "No es nueva deuda, sino para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado".

Los directorios del Banco Mundial y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones ( MIGA ) aprobaron un esquema de garantías que fue presentado oficialmente como una herramienta para reducir el costo del financiamiento, "fortalecer la gestión de la deuda pública y acompañar la agenda de reformas impulsada por el gobierno" de Javier Milei .

El esquema combina una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ( BIRF ) y otra de MIGA. Entre ambas cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial que tomará el país.

La estructura contempla financiamiento a seis años de plazo, con tres años de gracia, una condición significativamente más favorable de la que disponía Argentina en los mercados internacionales.

El Banco Mundial remarcó que el objetivo central es facilitar el regreso del país al financiamiento voluntario. “Estamos comprometidos a apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de reformas orientadas al crecimiento. Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital”, afirmó en el comunicado de prensa la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.

Apuesta a que el riesgo país siga bajando

La aprobación de las garantías llega en un contexto de fuerte compresión del riesgo país. Según datos del mercado, el riesgo país cayó 68 puntos básicos en la última semana, una baja del 12,4%, hasta ubicarse en 430 puntos. En ese recorrido llegó a tocar los 422 puntos, el nivel más bajo desde 2018.

La mejora estuvo impulsada por la decisión de la calificadora S&P Global Ratings de elevar la nota soberana argentina de "CCC+" a "B-", luego de que previamente Fitch Ratings también mejorara la calificación crediticia del país.

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De acuerdo con el informe de Research for Traders, el mercado ahora espera que la prima de riesgo continúe descendiendo hacia una zona de entre 350 y 400 puntos básicos. Ese nivel es considerado clave para que Argentina pueda volver a emitir deuda en los mercados voluntarios de crédito.

La expectativa se apoya en la mejora de los indicadores macroeconómicos destacada por las calificadoras, entre ellos la reducción de los desequilibrios fiscales, la desaceleración de la inflación y una mejora en la posición de reservas y liquidez. Además, la probabilidad de una nueva mejora por parte de Moody's es elevada, dado que su revisión está prevista para mediados de julio.

La discusión sobre volver o no a los mercados

La estrategia del ministro de Economía fue evitar hasta ahora una emisión tradicional de deuda en los mercados internacionales y priorizar fuentes alternativas de financiamiento más baratas.

En respuesta a quienes insistían en que Argentina debía salir a los mercados voluntarios de deuda para terminar de comprimir el riesgo país, Caputo salió a reivindicar su hoja de ruta. "Desde que los bonos rendían 12% que varios analistas repetían ese argumento, sin ninguna mala intención, pero pensando más en el pasado. Siempre expliqué lo mismo: cuando la macroeconomía está en orden, el paso del tiempo juega a favor, no en contra", escribió en redes sociales.

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En la misma línea, el asesor de Caputo, Felipe Núñez, resumió la posición oficial al afirmar que “la estrategia del ministro era la correcta”.

Sin embargo, entre los analistas persiste el debate sobre si el Gobierno debería aprovechar la actual ventana financiera para regresar al mercado internacional.

“Hay que aprovechar la oportunidad”

Consultado por Letra P, el economista Federico Machado consideró que el Gobierno atraviesa probablemente “el mejor momento financiero de todo el próximo año” y advirtió que las condiciones podrían no mejorar de cara al proceso electoral.

“Me parece que el Gobierno debería aprovechar los niveles actuales de riesgo país e intentar colocar deuda en el mercado internacional”, sostuvo.

Machado valoró el esquema de préstamos garantizados por organismos multilaterales porque ofrece financiamiento más barato y a mayor plazo, pero consideró que debería complementarse con una estrategia de reapertura de mercados. “Las puertas de los mercados internacionales tardan mucho en abrirse, pero tardan muy poco en cerrarse. Hay que aprovechar la oportunidad”, graficó.

Más allá de 2026

La discusión no se limita al financiamiento de corto plazo. El Comité de Inversiones de Criteria señala que el programa financiero de 2026 luce prácticamente cubierto bajo la estrategia actual del Gobierno, que combina acumulación de reservas, emisiones de Bonares y financiamiento alternativo.

Sin embargo, advierte que la situación cambia al analizar 2027. Según la entidad, para consolidar un esquema sostenible será necesario avanzar en una estrategia más ambiciosa de refinanciamiento y renovación de vencimientos que incluya acceso a los mercados internacionales.

El informe sostiene que una vuelta gradual al mercado permitiría incrementar las reservas internacionales, reducir la incertidumbre sobre la liquidez externa y reforzar las expectativas de un riesgo país más bajo.

La aprobación de las garantías del Banco Mundial aparece así como un paso intermedio en ese camino: asegura financiamiento a menor costo para los próximos años, pero al mismo tiempo envía una señal explícita de que los organismos multilaterales consideran que Argentina debe reconstruir su acceso al crédito internacional para sostener su programa financiero en el mediano plazo.