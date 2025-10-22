Toto Caputo y la gloriosa JP Morgan: reunión con el ceo clave para el pedal de la deuda

Toto Caputo aprovecha la visita del ceo del JP Morgan para sumar apoyo y cerrar el préstamo para pagar la deuda.

Toto Caputo , ministro de Economía, buscará sellar con Jamie Dimon -ceo del JP Morgan - un acuerdo clave para el préstamo de u$s 20.000 millones que impulsa Estados Unidos . La reunión llega en la antesala de las elecciones y forma parte del plan oficial para aliviar la presión sobre la deuda y estabilizar el frente financiero.

La visita del banquero de Wall Street no es un gesto protocolar. Dimon aterrizó este miércoles en Buenos Aires para encabezar el foro anual de JP Morgan, del que participaron Condoleezza Rice , exsecretaria de Estado estadounidense, y Tony Blair , ex primer ministro británico, ambos asesores internacionales del banco.

Las máximas expectativas están centradas, sin embargo, en la reunión que Dimon y Caputo -exvicepresidente de JP Morgan para América Latina- mantendrán el viernes, cuando -se especula- se avanzará sobre el diseño del préstamo que el gobierno de Javier Milei negocia con respaldo del Tesoro de Estados Unidos y el sistema financiero internacional.

Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a Letra P que el encuentro buscará “estructurar el crédito” y definir las condiciones de garantía.

Viejos vínculos, nuevas apuestas

El préstamo se enmarca en el esquema de salvataje financiero impulsado por Donald Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, aunque las negociaciones se estancaron por la falta de colaterales. Las entidades privadas se resisten a aportar capital propio sin respaldo estatal claro.

Dimon llega al país con la misión de destrabar esos términos y combinar apoyo institucional de Washington con la participación del mercado.

El banquero dio su primera señal a los mercados. El JPMorgan y el Citi fueron este miércoles los dos grandes vendedores del mercado cambiario local, en lo que fue la mayor intervención desde la irrupción de Bessent.

"El Tesoro de Estados Unidos se desprendió de entre u$s 400 y u$s 500 millones de dólares a través de estos dos bancos para mantener al tipo de cambio dentro de la banda de flotación", puntualizó el economista Ignacio Olivera Doll en redes sociales.

toto caúto y santiago bausilli en el JP Morgan

El desembarco del ceo también reactiva la red de exejecutivos del JP Morgan actualmente en funciones públicas: además de Caputo, Santiago Bausili -presidente del Banco Central-, José Luis Daza y Vladimir Werning formaron parte del banco de inversión. Esa trama refuerza el vínculo entre el equipo económico libertario y la élite financiera de Estados Unidos.

Apoyo y señales para el mercado

JP Morgan fue uno de los actores más activos en la contención de la corrida cambiaria previa a las elecciones, operando junto al Tesoro estadounidense y bancos como Citi y Santander. Además, asesora al Gobierno en el programa “Deuda por Educación”, pieza central de la estrategia para canjear pasivos por inversión social.

La Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación.



Esta operación, comúnmente llamada “Deuda por… — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 20, 2025

En paralelo, el banco acaba de publicar el informe Argentina Equity Strategy, en el que recomienda comprar acciones locales por considerar que los precios actuales descuentan un escenario demasiado negativo.

“El mercado asume un resultado electoral débil, pero el potencial de rebote es asimétrico al alza”, sostiene el documento, que identifica al sector energético como el más atractivo, con Vista Oil & Gas como su acción preferida.

El tablero global

La gira de Dimon se enmarca en un plan global de inversiones por u$s 1,5 billones lanzado en Nueva York, enfocado en energía, defensa, minería crítica y transición verde. Con su potencial en litio, gas y agroindustria, Argentina aparece en el radar del banco para proyectos de largo plazo.

Dimon y su equipo permanecerán en el país hasta el fin de semana. En el mercado interpretan su visita como una señal de respaldo político y financiero al plan económico del Gobierno.

“El encuentro será técnico pero decisivo”, adelantaron fuentes oficiales, que confían en que el diálogo con el JP Morgan y el Tesoro estadounidense permita sostener el pedal de la deuda y garantizar un puente de liquidez hacia 2026.