La economía de Javier Milei: por qué se aleja la recuperación en V

La economía, en recuperación lenta

“No me atrevo a contestar cuándo y cómo será la recuperación. No lo tengo claro en términos de la evolución de la actividad. En términos de empleo y salario mi percepción es que lo peor del ajuste todavía no lo vimos. En el segundo trimestre la recuperación del agro va a tirar para arriba. El salario y el empleo ni se van a enterar”, anticipó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma).