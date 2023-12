El establishment duda del Caputazo y no descarta la híper

La consultora Eco Go que dirige Marina Dal Poggeto , quien participó de la reunión, cuestionó: "Si bien el paquete de medidas va en el sentido correcto, aún restan definiciones que garanticen que el plan no es más que un conjunto de medidas voluntaristas". En su informe con el título "Shock controlado, cambiario y fiscal", la entidad enumeró como consecuencias de los primeros movimientos de La Libertad Avanza: aceleración de la inflación , caída de la actividad y del empleo a corto plazo; a costa de la mejora del balance del Banco Central y de las empresas agrícolas.

Sin dolarización, pragmatismo

En un webinar posterior a los anuncios organizado por Adcap Grupo Financiero, el director de PxQ, Emmanuel Álvarez Agis, señaló que "en diciembre la inflación apunta a 30 puntos y los salarios venían corriendo al 15%". "Entonces, estamos viendo una caída del salario real en un mes equivalente a la caída del salario real que ocurrió entre la crisis de marzo del 2018 y enero del 2020. Es muy drástico, muy fuerte en muy poco tiempo”, evaluó.

Pese a que el riesgo de una espiralización de los precios aún existe, el exviceministro de Economía marcó un gris cuando habló de "pragmatismo" respecto a la dolarización y el fogonazo inflacionario, que implicaban las promesas del presidente Javier Milei cuando era candidato. “El cambio del presidente del Banco Central fue la señal más clara respecto de eso. El programa dejó de lado el fundamentalismo de la no suba de impuestos y decidió usar de ayuda el control de cambios en la etapa inicial. Ósea, no hay salida del cepo; y, por suerte, no hemos dejado de decir la palabra Leliq, porque como está bastante claro y compartido por muchos de mis colegas y también por mí, el problema no estaba ahí. No estaba en las Leliqs”, aseguró.

El Ministerio de Economía convocó a Ricardo Arriazu, Miguel Ángel Borda, Marina Dal Poggeto, Daniel Artana, Enrique Szwewach, Juan Carlos de Pablo, Jorge Vasconcelos, Miguel Kiguel, Daniel Marx, Martín Redrado, Emanuel Álvarez Agis y Fausto Spotorno. En otra reunión, estuvieron Claudio Zuchovicki, Fernando Marull, Gabriel Caamaño, Julián Yosovitch, Darío Epstein, Adrian Rozanski, Ariel Sbdar, Juan Ignacio Paolicchi y Guido Lorenzo.