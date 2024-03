La crisis de las pymes, la agenda perdida en la guerra de Javier Milei con gobernadores

Quienes representan a las empresas pymes nacionales viven con preocupación la guerra del presidente Javier Milei con gobernadores porque, aseguran, la incertidumbre política no les permite a las cámaras sectoriales articular políticas entre las provincias en momentos en que todas las variables de consumo y producción dan negativas.

Mientras Milei prepara la continuidad judicial de su guerra declarada contra quienes gobiernan las provincias vía per saltum a la Corte Suprema para que resuelva el fallo de la justicia federal, la recesión no encuentra piso y las pymes están en la primera línea de combate.

“Estamos preocupados por el clima político enrarecido, no acompaña ninguna medida económica que pueda implementarse. No favorece una coyuntura que indica, casi con certeza que, si todo sigue igual, en marzo vamos a tener despidos y cierres de negocios”, dijo a Letra P Salvador Femenia, secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).