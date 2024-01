Jaqueadas por el decretazo del presidente Javier Milei y las medidas de ajuste adoptadas por el ministro de Economía, Toto Caputo , las empresas pymes manufactureras se derrumbaron, a precios reales, un 31,7% de noviembre a diciembre . Así lo expone el Índice de Producción industrial Pyme (IPIP) que publicó la Cámara Argentina de Mediana Empresa (CAME), donde también se puntualiza que la caída interanual fue de un 26,9%.

El dato de CAME concuerda y se complementa con el informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA) que estima que - como contó Letra P - hay 8.000 empresas pequeñas y medianas con problemas para operar.

Entre los fundamentos de la debacle del sector manufacturero pyme, CAME enumera: devaluación, inflación, los cambios en las regulaciones de importaciones y la disminución del consumo. Las proyecciones privadas estiman una retracción del 7% del consumo para 2024, por debajo de la recesión de 2019 en el final de la gestión de Mauricio Macri .

Elio del Re, presidente de Adimra, se presentó ante el plenario de comisiones del Congreso y pidió que se elimine de la ley ómnibus el aumento de los derechos de exportación al 15%. "Es una medida anti exportadora", fundamentó. Las empresas que exportan pagaban entre el 0 y 3% de retenciones; pero, si se aprueba la ley, pasarán a pagar el 15%. Del total de las exportaciones del país, las industriales significaron el 40% en 2023.

El empresario también reclamó por el aumento al doble del Impuesto País que impuso la administración libertaria, para la importación de insumos para la producción de bienes nacionales. Después del Caputazo devaluatorio, el decretazo del presidente Milei y la desregulación con mega inflación, el sector industrial importó insumos con un dólar de $1.300 pesos y exportó con un valor del dólar cercano a $900.

Adimra representa a 24.000 empresas que generan más de 300.000 empleos directos. La industria metalúrgica exporta a 155 países y Latinoamérica es el destino principal.

Afuera de los mercados

“Nosotros estamos cotizando con un 15% de retenciones y eso nos deja afuera de muchos mercados de Latinoamérica”, dijo a Letra P un fabricante de transformadores y productos eléctricos que pelea mercados contra empresas multinacionales y, con las nuevas condiciones, van a perder competitividad con los brasileños.

"En contraposición con la dirección que eligió Milei, las pymes industriales metalúrgicas buscan un grado de protección. Hay una industria desarrollada, hay que impulsar que las petroleras instaladas en Vaca Muerta compren productos nacionales, sin embargo, eliminaron el Compre Nacional, una ley del gobierno de Macri”, se quejó el fabricante consultado.

Las pymes representan más del 95% del total de empresas del país y generan el 65% del empleo registrado. En 2022, 8.540 pymes exportaron por u$s12.900 millones. En 2023, las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI), subieron 3,6%. Fue el único rubro que creció. ”Ahora todas las pymes exportadoras están en peores condiciones”, dijo el vocero de Adimra.

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) señaló en un comunicado que en los últimos 15 años, las exportaciones de pymes se retrajeron al 7% del total y Argentina perdió 4.000 empresas exportadoras.

“El aumento de las retenciones a la industria es un error gravísimo. Es un impuesto a las ventas del 15%. Nadie exporta con esos márgenes, es confiscatorio y una pésima señal”, dijo Gustavo Lázzari, el empresario pyme de la industria de chacinados que apoya al gobierno, en declaraciones a Radio Argentina.

“Brasil anuncia programas para la industria Brasilera por 300 billones de reales, si me dan las cuentas son USD 60.000 millones hasta 2026. Y nosotros tendremos que competir con retenciones, impuesto país y difundidos +40%. Agárrate Catalina”, escribió en la red social X (ex Twitter) José Tamborenea, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel).

Objetivos contradictorios

La subsecretaria de Política Industrial, Daniela Ramos aseguró que una de las preocupaciones de la administración mileísta "es generar exportaciones de valor agregado" y planteó que para eso es necesario "promover la competitividad de las empresas”. Objetivos contradictorios con el aumento del impuesto a las exportaciones industriales que dispuso su jefe, el titular del Palacio de Hacienda.

Ramos se reunió con dirigentes de CAME y de asociaciones de parques industriales del país (APIA, FAPI y Red Parques), a quienes les adelantó que ya no habrá fondos especiales, no reembolsables, para hacer obras de infraestructura intra-parques industriales. La funcionaria nacional es economista y fue secretaria de Trabajo y Producción de la gestión del intendente Diego Valenzuela, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.