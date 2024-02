La construcción, en coma: datos duros de la era de hielo de Javier Milei y Toto Caputo

Obra pública rutas Las obras públicas paralizadas en gran parte del país

Caputo no tomó nota de la urgencia. "Están tratando de analizar cuáles son las obras prioritarias", contó Weiss, pero aclaró que Economía no le puso plazo al análisis, por lo que la dimensión de la situación aún está por verse. De acuerdo con estimaciones de la cámara constructora, hay u$s 5.000 millones invertidos en obras no terminadas que, con el tiempo, perderán valor. Con los gobiernos provinciales el estado de las conversaciones es bueno, pero las cajas se achicaron y no alcanzan.

En enero, la partida de gastos de capital fue una de las que explicó el superávit financiero, ya que se desplomó 75,6% en términos reales. Hubo ausencia total de inversión en los programas Infraestructura y Equipamiento de escuelas públicas y Conectar Igualdad, ambos bajo la órbita de la Secretaría de Educación.

El fin de las obras públicas

Como contó Letra P, con la intención de eliminar fideicomisos, la gestión libertaria afectará principalmente a la obra pública: el más importante en términos de envío de dinero es el Sistema de infraestructura de transporte (FFSIT) que promueve el desarrollo de la infraestructura vial nacional. Días atrás, el Ejecutivo modificó la asignación específica de la coparticipación del impuesto PAÍS y podó de un 30% a un 1% el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) gestionado por las organizaciones sociales para la urbanización de barrios carenciados.

A principios de mes, Camarco se declaró en estado de emergencia. "De persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general", advirtió la cámara constructora en un comunicado.

"En todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones", agregó.