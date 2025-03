La corrida y el riesgo Toto Caputo: mejor hablar de ciertas cosas

Desde hace tiempo -en rigor, desde antes del ascenso de Javier Milei y Toto Caputo - , el argot financiero se acostumbró a la expresión "reservas netas negativas" . Esto indica que el Banco Central (BCRA) está usando dólares que no debería tocar .

Lo hace para atender –como es el caso actual– la demanda crecida de importadores, la liquidación de posiciones del carry trade inducido por el Gobierno, los gastos de turistas en el exterior a un tipo de cambio oficial que no es precisamente de equilibrio y la intervención de la autoridad monetaria para mantener artificialmente pisadas las cotizaciones paralelas.

Los medios no suelen hablar de esta cuestión para no ser acusados de inducir corridas de depósitos como la que en 2001 llevó al corralito , pero el público debe saber qué pasa. Lo novedoso es la claridad con la que empiezan a expresarse sobre el tema referentes de la discusión económica como Carlos Melconian –permanente figura de recambio para un segmento del Círculo Rojo–, el exrepresentante argentino ante el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) Héctor Torres y hasta influencers como Carlos Maslatón .

En breve, no , pero eso no implica que todo esté bien. De hecho, el modelo de Milei y Caputo hace agua , el recurso al Fondo es un pedido desesperado de rescate , una corrección cambiaria –con sus implicancias negativas– parece a la vuelta de la esquina, las reiteradas aclaraciones del ministro de Economía –como las de este domingo a la noche, sin novedad alguna y de una endeblez argumental llamativa, con el amigo Luis Majul – no convencen a nadie y el tiempo que media hasta que el organismo envíe dinero para seguir pateando la pelota hacia adelante es mayor que el deseado por el Gobierno.

Hablemos, entonces, del tema que, se supone, no se debe mencionar.

Los dólares que no son del Banco Central

–El acuerdo con el Fondo se tiene que medir a partir de dos cosas. Una, de mediano plazo, es que permita financiar la deuda, como se hace con el Fondo, con el resto de los acreedores. Y una de corto plazo, que el Banco Central deje de vender dólares que no son suyos. Hay una asombrosa tranquilidad en la Argentina desde el año 22, porque resulta que ahora se usan reservas que no son del Banco Central, que son encajes de depósitos de la gente, y todos seguimos caminando normalmente –dijo Melconian en TN.

–¿No debemos caminar normalmente? –repreguntó, inquieto, el periodista Diego Sehinkman.

–Sí, pero quiero decir que en otro momento eso habría generado más chispazos y no (pasa). Hoy yo vengo acá, te digo que las reservas son 5.000 (millones de dólares) negativas y eso lo dice hasta el vicepresidente del Banco Central, y nadie dice '¡¿cómo?!' –cerró el economista.

Como si eso fuera poco, aparece Maslatón, que no se sabe si es un especialista en finanzas, un panelista de TV, un influencer de redes o simplemente un hombre que compra liberalismo económico cuando está barato y lo vende cuando está caro. "Se están robando los depósitos en dólares de la gente", denunció al gobierno que ayudó a entronizar con su humor peculiar.

image.png Carlos Maslatón: Toto Caputo se está "afanando los depósitos en dólares de la gente".

Santiago Bausilli: mejor volver (siempre) a la maldita herencia

Lo que está en juego son los encajes, plata que los bancos deben dejar inmovilizada, a modo de garantía, en el BCRA. Son la contrapartida tanto de los pesos como de los dólares depositados por tenedores privados en plazos fijos, cajas de ahorro o cuentas corrientes. La proporción que queda encajada se eleva, según el caso, hasta el 45% de la colocación original.

¿Hablar de "reservas netas negativas" implica que se usa parte de esos depósitos? Sí, según el actual titular del BCRA.

"Había reservas negativas, lo que quiere decir queel Banco Central se había gastado los depósitos de la gente en intervenir en el mercado cambiario por 11.000 millones de dólares", explicó Bausili al hablar de "la peor herencia de la historia", la recibida por la actual gestión, en el Argentina Fintech Forum realizado a fines de octubre del año pasado, nada menos que el evento el que Milei dijo haber conocido a los creadores de la criptoestafa $LIBRA. Bausili no imaginaba entonces, seguramente, llegar a su precaria posición presente.

Si la actual conducción de la autoridad monetaria recibió, como dijo con acierto, esa cifra en rojo, la actualidad es al menos igualmente deplorable tras casi 16 meses de la nueva gestión y por la misma razón: por "intervenir en el mercado cambiario".

Calculadas como lo hace el FMI, las reservas netas surgen de restarles a las brutas –las totales, informadas por el BCRA al final de cada rueda– los encajes, los swaps, los depósitos del Tesoro y los pagos previstos a un año. Al 20 de marzo, esa cifra arrojaba más de 10.600 millones de dólares negativos.

image.png Las "reservas netas" del Banco Central bajo el mando de Toto Caputo y Santiago Bausilli.

Desde entonces, se sabe, la sangría deterioró el punto de partida –las reservas brutas– en 1.000 millones de dólares. En este ítem, la situación ya es incluso peor que al inicio de la mileinomía.

image.png

La verdadera dimensión del problema

Sin duda, el Banco Central está usando dinero de los particulares porque no tiene dólares propios. Los que no existían al final del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa se recuperaron tras la megadevaluación del 54% de diciembre de 2023 y luego con el blanqueo, que disparó los depósitos en dólares. Sin embargo, Caputo y Bausili volvieron a dilapidarlos para forzar una desinflación en buena medida anabolizada por haberse basado en pisar los tipos de cambio. Provoca nostalgia escuchar al Milei que denunciaba, hasta hace no demasiado tiempo, a Caputo por haber hecho "desastres" y haberse "fumado" 15.000 millones de dólares de las reservas "irresponsablemente" al final del gobierno de Mauricio Macri.

Los depósitos que se engrosaron por el blanqueo –el dinero exteriorizado debía ser depositado en bancos– se redujeron 15% desde noviembre, pero eso no debería ser, aún, motivo de alarma.

image.png La evolución de los depósitos privados en dólares en la era Toto Caputo.

La clave es que, afortunadamente, la gente mantiene la calma y el país no está hoy en una situación de corrida bancaria, una tragedia que sí se produjo en 2001 y que llevó al corralito. Aun con manejos menos chapuceros de las reservas, no existe sistema que resista un aluvión de ahorristas retirando su dinero de las entidades.

La situación, de hecho, tiene remedio, lo que da cuenta del elemento que mejor explica la desesperación de Milei y Caputo por el rescate del FMI y por un desembolso inicial significativo que permita reponer lo que se tomó prestado de modo impropio.

Ahora bien, ¿qué pasaría si la presión del mercado sobre el dólar creciera, si –como dice Melconian sobre lo que está pasando con los encajes– la gente dejara de "caminar normalmente" o si los dólares del Fondo se demoraran y proyectaran una sombra mayor de incertidumbre sobre el modelo?

¡Albricias, el dinero es fungible!

"Esto ya se ha dado en momentos pasados. Con estos niveles de reservas netas y de reservas líquidas netas (realmente disponibles), de algún lado tienen que estar sacando dólares, también de los encajes. Pero el dinero es fungible (N. Del R.: sustituible), lo que significa que no hay forma de decir que este billete es efectivamente de los encajes y este otro billete no. Entonces la cuestión depende de que, cuando llegue el momento en que los dólares de los encajes tengan que estar, que así sea", le dijo a este medio el economista Martín Kalos, de EPyCA Consultores.

"Después de que se usan divisas que se podría pensar que provienen de los encajes, las reservas se rearman con dólares generados por exportaciones o con algún tipo de préstamo, lo que tapa el bache contable que se había generado" añadió.

"Entonces, más que estar 'fumándoselos', que es algo que suena a que ese dinero desaparece, lo que ocurre es que están tapando baches temporales por falta de dólares líquidos, lo que se resuelve contablemente. Es importante aclarar esto porque alguien podría creer que no va a estar su dinero si va a buscarlo al banco y eso no tiene por qué ser así", tranquilizó el especialista.

Es la sustentabilidad del modelo, Toto Caputo

Kalos da el mejor remate. "El problema de base es la sustentabilidad del modelo económico, no lo financiero. El sistema financiero no tiene problemas. En todo caso, lo que hay que pensar es la sustentabilidad de un modelo económico que parecería encaminarse a una devaluación porque, al precio actual del tipo de cambio oficial, la demanda de divisas es excesiva y la oferta no alcanza".

Sí: después de 16 meses de ajuste inclemente, alquimias financieras, irresponsabilidades como las que Milei denunciaba antes de amar a Caputo, dogmas conocidamente fracasados y uso abusivo de dinero privado por parte del Estado, el plan del presidente anarcocapitalista y defensor acérrimo de la propiedad necesita pasar por el taller, repararse con urgencia y pagar la factura con plata del FMI que se convertirá –según su propia definición– en impuestos futuros para argentinos que todavía ni siquiera nacieron.

Hablemos de coherencia y de "milagro"…