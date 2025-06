El campo acelera la venta de soja, pero el dólar vuelve a subir y se aleja del piso de la banda

“El que está en el abismo de esta fecha, prefiere vender ahora y no esperar a ver cómo se comporta el precio con una retención más alta”, evaluó el especialista.

Las deudas también apuran

A este factor impositivo se le suma una presión financiera concreta. Muchos productores enfrentan vencimientos importantes entre el 30 de mayo y el 30 de junio, principalmente de tarjetas agro y créditos tomados para financiar la campaña.

Esta necesidad de hacer frente a pagos compromete a los chacareros, que se ven obligados a convertir su grano en efectivo incluso si el precio no les resulta del todo conveniente.

Campo (3).jpg El campo anticipa liquidaciones de soja, pero el dólar no da tregua.

El resultado fue un junio más activo que lo habitual, a pesar de que, técnicamente, la cosecha ya pasó su pico.

Los precios también acompañaron: luego de tocar niveles más bajos en mayo, la soja mostró cierta recuperación relativa que, sumada al regreso confirmado de las retenciones, incentivó las operaciones.

“Quizás el mercado ya está reflejando en los precios esta retención del 33%. Pero aun así, el temor y las necesidades financieras actuaron como catalizadores para acelerar la venta”, sintetizó Sesnich.

El dólar se recalienta

El rebote del dólar financiero en los últimos días no puede explicarse sólo por la estacionalidad agrícola. Los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sobre la balanza de pagos del primer trimestre de 2025 confirman que el frente externo argentino está lejos de equilibrarse: la cuenta corriente registró un déficit de u$s 5.191 millones, mientras que, por la cuenta financiera, ingresaron u$s 7.229 millones.

A pesar de este flujo neto de capitales, las reservas internacionales descendieron en u$s 5.628 millones, lo que sugiere una pérdida por otros factores, como pagos de deuda o salida de divisas no registrada.

El deterioro también se refleja en la deuda externa bruta, que trepó a u$s 278.073 millones, y en la dinámica de los activos y pasivos financieros. La posición de inversión internacional neta aún mantiene un saldo acreedor de u$s 36.664 millones, con activos por u$s 448.940 millones y pasivos por u$s 412.276 millones, pero el margen se reduce frente a la presión de vencimientos y la incertidumbre macro.

¿Se frena la venta?

Todo indica que, una vez pasada la bisagra del 30 de junio, el ritmo de ventas podría desacelerarse. “Se ve una aceleración clara de ventas ahora, pero pasado el lunes probablemente veamos un freno. Con retenciones más altas, el precio de la soja podría corregir”, anticipa Sesnich.

El analista advierte, sin embargo, que este freno en la oferta podría complicar a quienes intenten comprar. “No sé si van a poder pagar menos tan fácilmente. Puede que tengan que volver a subir el precio para encontrar vendedores”, plantea.

En ese sentido, el piso de los 25 dólares de capacidad de pago que implica el nuevo nivel de retenciones podría no traducirse completamente en una baja del precio disponible. “Quizás la soja no pueda caer tanto como algunos esperan”, agrega.

Mientras tanto el maíz, que todavía está en plena cosecha, aparece menos afectado por el cambio tributario. Las retenciones para ese cultivo también subirán, pero el impacto sería de entre cinco y seis dólares por tonelada, un margen más manejable.

Por esto, la atención del mercado seguirá puesta en la evolución de la soja y en las decisiones que tomen los productores tras el cambio de mes.

Un nuevo equilibrio inestable

El agro jugó fuerte en junio, pero el contexto sigue siendo volátil. La combinación de factores fiscales, financieros y cambiarios genera un equilibrio inestable.

El rebote del dólar muestra que el mercado no da tregua y la incertidumbre por las políticas agrícolas y cambiarias mantiene en alerta a todos los actores.