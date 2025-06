Toto Caputo da examen ante la misión del FMI y se justifica por no cumplir con la meta de reservas

El jefe de la misión para Argentina del Fondo Monetario Internacional (FMI), Bikas Joshi, llegó al país para escuchar in situ por qué Toto Caputo no cumplirá con la meta de acumulación de reservas. El Gobierno debía reunir, para la primera revisión trimestral del programa firmado, unos u$s 4.500 millones de reservas netas.