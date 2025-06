Martín Llaryora espera un pedido de disculpas de Rodrigo de Loredo por el video creado con IA

Habló de "dolor" por la injuria, hizo un llamado a un pedido de disculpas y pidió que se retire el video en el que su imagen se muestra alterada por un mensaje que no corresponde a su discurso. Anticipó que la vía judicial será el camino en caso de que eso no ocurra.

El mandatario cordobés indicó que el uso de la IA y difusión de ese material abrió una discusión necesaria también para la sociedad y la juventud. Sin preámbulos, manifestó: “Me han injuriado y eso, siempre, duele”.

Rodrigo de Loredo (1).jpg Rodrigo de Loredo, apuntado por el cordobesismo tras la difusión de un video creado con IA.

Con intenciones de ampliar el espectro, Llaryora le habló a los adolescentes presentes alertando sobre las consecuencias del uso de la tecnología y las redes sociales para injuriar o insultar a otras personas. “La injuria duele, llega, no para”, aunque después haya arrepentimiento.

El gobernador ejemplificó que la IA es una herramienta, como un bisturí. “Piensen en usarla bien, no como un arma”, dijo tras insistir en que sigue esperando una disculpa, que retiren el video y que avance la legislación para poder penar este tipo de acciones. “Son cosas que no dije, que no pienso y que no hice”, lamentó ante la campaña de desprestigio de la que se sintió víctima por el video difundido por el radical que, desde hace varios meses, tomó como bandera la defensa de la baja de impuestos.

Actualmente, en Argentina no existe ninguna figura penal en específico para el uso de la tecnología, aunque sí hay fiscales que han configurado la creación de contenido falso con inteligencia artificial y la han amoldado en figuras penales ya existentes.

Anticipando que, en caso de que no se retire el video, cabe la posibilidad de acudir a la justicia, Llaryora alertó para estas situaciones no se vuelvan “algo imitado, natural y que tergiverse las normas de convivencia pacíficas y honestas”.

El apoyo de Manuel Calvo al gobernador de Córdoba

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, quien acompañó al mandatario por la ciudad del sur cordobés, consideró ese video y su difusión como “una injuria grave al pueblo cordobés” y de “enorme gravedad institucional”. En la misma línea, exigió disculpas y pidió que se elimine el contenido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ManuelCalvoCba/status/1937926494308692321&partner=&hide_thread=false Esperamos que el Diputado Rodrigo de Loredo pida disculpas y elimine ese contenido, que es absolutamente injurioso. Agradezco profundamente las muestras de solidaridad hacia el Gobernador. Este tipo de agravios no solo lo afectan a él, sino a todo Córdoba.



La inteligencia… pic.twitter.com/bgOfuHCwaC — Manuel Calvo (@ManuelCalvoCba) June 25, 2025

El funcionario cordobesista habló de injurias y agresión directa a la figura del gobernador y agradeció la solidaridad y el apoyo de dirigentes, mandatarios provinciales e intendentes.

Y agregó: “La inteligencia artificial debe utilizarse para el bien, para mejorar la vida de las personas, no para ensuciar el debate público ni atacar de forma cobarde”.

El repudio de los legisladores de Córdoba

Miguel Siciliano, presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura, repudió el uso de inteligencia artificial “para mentir y engañar” y señaló que lo que hizo el diputado nacional Rodrigo de Loredo “es vergonzoso, inaceptable e inmoral. Pero además, constituye un delito”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/miguelsiciliano/status/1937653688358621397&partner=&hide_thread=false ¡Repudio total al uso de inteligencia artificial para mentir y engañar!



Lo que hizo el diputado nacional Rodrigo de Loredo es vergonzoso, inaceptable e inmoral. Pero además, constituye un delito. Ninguna persona —y mucho menos un diputado nacional— puede utilizar la voz, el… — Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) June 24, 2025

El diputado por Encuentro Federal, Carlos Gutiérrez, también se hizo eco y, duro, le dijo a de Loredo: “Gracias por avisarnos a tiempo a los cordobeses; porque si con la IA sos capaz de esta bajeza, mejor no pensar lo que podrías haber hecho como Intendente de Cba. Que pena".

Desde Hacemos Unidos por Córdoba, la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, consideró que lo de Rodrigo de Loredo no es una broma ni una picardía, sino una maniobra burda y peligrosa que cruza todos los límites.

Por otra parte, el legislador del mismo espacio político, Leonardo Limia, pidió que se avance en Córdoba sobre el proyecto de Inteligencia Artificial que impulsó en la Legislatura de Córdoba que aborda los riesgos de deepfakes y FakeNews para la democracia. “Así, podremos evitar que estúpidos usen la IA para la carroña política”, apuntó.