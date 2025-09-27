OPERATIVO DARLA VUELTA

Javier Milei reversionó al Mauricio Macri modelo 2019: "Vamos que se puede"

El Presidente ratificó el rumbo económico y pidió por las reformas laboral y tributaria que insinúa EEUU. Llamó a los argentinos “a no aflojar”.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei reversionó el emblemático “Sí, se puede” de Mauricio Macri en la campaña de 2019 con un “Vamos que se puede”, con el que cerró su discurso en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo 2025. El Presidente ratificó el rumbo económico e insistió con la necesidad de una reforma laboral y tributaria para fomentar la llegada de inversiones a la Argentina.

“Necesitamos la estabilidad suficiente para que se puedan proyectar inversiones a diez, 20 o 30 años”, señaló el jefe de Estado, y afirmó que para ello “tenemos que reformar el mercado de trabajo para que contratar sea más accesible para los distintos emprendimientos. Es necesario también sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio”.

En la misma línea, sostuvo: “También necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables”. Esa línea política y económica sería una de las condiciones que Estados Unidos impone para el salvataje full full anunciado esta semana.

Sobre el turismo argentino, el Presidente indicó que “la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes, tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país. Los argentinos no necesitan excusas para elegir Argentina, solo necesitan tener la oportunidad y el camino para dársela no es a la fuerza, sino mejorando la oferta”.

Javier Milei y Donald Trump.
El “Vamos que se puede” en clave electoral de Javier Milei

Sobre el final de su intervención en el evento, del que también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Turismo, Daniel Scioli, Milei aseguró: “Una vez que terminemos de ordenar la macroeconomía, la micro despegará a niveles nunca antes vistos en el país”. Luego invitó a la población argentina “a no aflojar” y dijo que “estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo. Hagamos que todo este esfuerzo valga la pena”.

Para cerrar, el mandatario apeló a una especie de reversión del “Sí, se puede”, la frase que Macri implementó en la campaña de 2019 de cara a intentar forzar un ballotage, luego de haber quedado muy lejos en las primarias del Frente de Todos. Fiel a su estilo, Milei concluyó: “Dios bendiga a todos los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañe, y muchísimas gracias a todos. ¡Vamos, que se puede, vamos!”.

