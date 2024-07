Hidrovía: Javier Milei le baja la barrera al establishment

Las deudas de Hidrovía

La audiencia pública seguramente traerá ruido, lo que no se sabe es qué fuerza tendrá el lobby para torcer el rumbo. El número alarmó al sector portuario y exportador, incluso algunos interesados en el negocio creen que un retoque del 64%, como trasciende, es abusivo, -pasaría de U$S 3,06 por tonelada de registro neto a U$S 5 -pero rápidamente aclaran que el 40% puede compensar la inflación en dólares de la última vez que se tocó la tarifa una década atrás. Un 40% significaría llevar el peaje a U$S 4,3. La diferencia parece escasa, pero en volúmenes de carga de hasta 45.000 toneladas se hace un lindo número.