Cuántos dólares hay en juego en el conflicto con Paraguay por el peaje de la hidrovía

Sobre llovido, mojado. Como si no tuviera problemas económicos y desafíos políticos internos que afrontar, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, fue protagonista de un curioso entredicho diplomático que disparó un nuevo frente de conflicto con el flamante gobierno de Paraguay que preside Santiago Peña y cuyo origen Letra P adelantó en exclusiva a principios de este mes. Aunque todo se originó por unos U$S 5.000 en peajes impagos, hay en juego una recaudación millonaria y una vieja deuda de la que el país vecino prefiere no hablar.