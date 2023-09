Aclaró que no hay discriminación a Paraguay ni se vulnera el tratado de Santa Cruz de la Sierra, "porque no se impide la navegabilidad de los ríos. Con esta tasa se están haciendo obras. No se van a amortizar los recursos y no hay discriminación de bandera. Pero, para garantizar la navegabilidad las 24 horas, esas obras se tienen que hacer", insistió.

Cafiero informó que este mismo miércoles hubo "una reunión de las comisiones técnicas en donde hay un principio de acuerdo de que esta tasa retributiva es necesaria. Lo que presentó Argentina es el detalle de las obras que se están haciendo y del monto. Estamos en un proceso de negociación, pero hubo un acta-acuerdo", celebró.

Aclaró que el consenso fue entre todos los países que atraviesan el río. "Si bien la discusión fue con Paraguay, también estaban afectados Bolivia y Brasil. Cortamos la posible escalada dialéctica, lo que es necesario. Lo dejamos en un paso técnico, que nos da 60 días para mostrar la documentación de las obras que se están haciendo, que ya presentamos en agosto. Es positivo, porque hasta acá no nos habíamos podido juntar".

El otro conflicto vigente con Paraguay es por el límite de la isla de Apipe, en Corrientes, que fue patrullada por la prefectura paraguaya. El canciller explicó que se encuentra en una zona geográfica compleja y pidió una ley. "El Parlamento es el único que puede dar una respuesta nacional, inteligente y mandar a hacer una nueva Comisión de Límite que respete el tratado”.

El radar inglés y el conflicto con Chile

Cafiero informó que realizó un reclamo al gobierno de Tierra del Fuego por haber habilitado un radar de origen británico que funciona en la ciudad de Tolhuin y que, según denunció el senador radical Pablo Blanco, hasta ayer seguía funcionando.

El canciller confirmó que no existió ninguna gestión ante sus oficinas y ante el Ministerio de Defensa para instalar el radar. "El reclamo que pueda hacer la empresa es absolutamente abstracto porque no estaba autorizada a funcionar. La provincia se excedió en sus atribuciones", cuestionó al gobernador Gustavo Melella, quien se mostró siempre cercano al oficialismo nacional.

Cafiero también expuso sobre los conflictos limítrofes con Chile, a partir de un mapa difundido por la armada de Chile, y le pidió al gobierno de ese país que respete el tratado de paz de 1984.

"Argentina avanzó en 2009 en Naciones Unidas en la Comisión de Límites. Al no tener objeciones de parte de Chile, las presentaciones de nuestro país fueron aprobadas. El mapa bicontinental es como está. Las delimitaciones que tiene todo nuestro territorio están aprobadas por ley y registradas en la Comisión de Limitación de Naciones Unidas. Es decir, está todo avalado internacionalmente”.

El funcionario defendió también el ingreso de Argentina al BRICS, la sociedad comercial entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. "Me pregunto si hay algún beneficio en no entrar al BRICS. Yo no lo veo", desafió a la oposición.