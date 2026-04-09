Licitación clave

Hidrovía: DEME y Jan De Nul pasan a la segunda etapa y la brasileña DTA Engenharia queda afuera

La Comisión Evaluadora analizó aspectos técnicos de la privatización y decidió que las dos empresas belgas compitan mano a mano.

Por Letra P | Periodismo Político
La hidrovía de Javier Milei

La hidrovía de Javier Milei

Captura de redes

La administración de Javier Milei avanzó en la privatización de la Hidrovía. La Comisión Evaluadora analizó las presentaciones de las firmas Jan De Nul, DEME y DTA Engenharia y decidió eliminar a la dragadora brasileña, que se dirimirá mano a mano entre los dos gigantes belgas.

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Según el acta de evaluación, DEME y Jan De Nul cumplieron con las condiciones establecidas en los pliegos de la licitación. Por ese motivo, la comisión recomendó que ambas compañías continúen en las próximas etapas del proceso, en las que se evaluarán aspectos técnicos más detallados y posteriormente las ofertas económicas.

El Gobierno, en cambio, excluyó a DTA Engenharia, al considerar que no presentó las garantías requeridas en el proceso. La empresa brasileña no incluyó la garantía de mantenimiento de oferta, un instrumento que asegura que la propuesta presentada no será modificada durante el proceso de selección. Por ese motivo, la comisión recomendó su descalificación.

Cómo sigue la licitación de la Hidrovía

Ahora se abre un plazo de siete días corridos para que las empresas oferentes puedan presentar impugnaciones al dictamen. Finalizado ese período, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación emitirá una resolución para aprobar formalmente la evaluación de la Etapa 1 y convocar a la apertura del Sobre 2, correspondiente a la segunda fase del proceso.

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La Comisi&oacute;n Evaluadora de la Hidrov&iacute;a.

La Comisión Evaluadora de la Hidrovía.

En esa instancia se analizará el Plan de Trabajo de cada empresa, que será calificado mediante un sistema de puntaje y que detalla la metodología de ejecución de las obras, los equipos técnicos y los profesionales que intervendrán en los trabajos de dragado y mantenimiento del sistema fluvial.

Una vez finalizada la Etapa 2, el proceso avanzará con la apertura de las ofertas de la Etapa 3, donde se evaluarán las propuestas económicas de cada oferente.

Participación del sector privado

El titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, convocó a representantes de provincias y a usuarios de la Hidrovía para informar sobre el avance del proceso. Participaron, entre otros, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales.

“Se hizo un trabajo técnico comprometido y profesional en esta primera etapa de evaluación. Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave”, afirmó Arreseygor durante el encuentro.

La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay está estructurada en tres etapas, aunque la oferta económica tendrá el peso más relevante en la decisión final, con el objetivo de garantizar la tarifa más baja posible para los productores argentinos.

Una vez concluidas todas las evaluaciones, el Gobierno avanzará con la adjudicación del contrato para la privatización de la Hidrovía, un proyecto que contempla inversiones estimadas en más de 10 mil millones de dólares.

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