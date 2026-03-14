En San Nicolás, el CFI presentó programas para motorizar el desarrollo productivo de las economías regionales

En Expoagro, el CFI presentó programas para motorizar el desarrollo productivo de las economías regionales.
En el marco de las actividades de Expoagro, el Consejo Federal de Inversiones presentó en su stand una serie de herramientas crediticias y financieras con el objetivo de motorizar el desarrollo productivo. Con foco en pequeños productores y mujeres, los instrumentos hacen eje en las economías regionales del interior, tan presentes en la exposición del agro en San Nicolás.
El CFI desembarcó con todo en el penúltimo día de la feria del agronegocio más grande del país, en el autódromo de San Nicolás. El primer panel estuvo a cargo de Juan Nava, jefe de Financiamiento Productivo del CFI; Adrián Tabak, gerente comercial de Garantía CFI; y Anahí Alujas, coordinadora de la Unidad de Mercado de Capitales.
Los oradores presentaron el abanico de líneas de crédito que la institución ofrece hace tiempo, con las tasas más accesibles del mercado, y además mostraron el nuevo fondo de garantía pensado para la adquisición de bienes de capital.
En cuanto a las líneas de crédito, el CFI cuenta con cuatro opciones: Competitividad PyME, orientada a modernizar procesos, ampliar la capacidad productiva y avanzar en digitalización y nuevos mercados; Financiamiento verde, destinado al uso eficiente de recursos y energía, impulsar fuentes limpias y reducir la huella de carbono; Programas de Abordaje Integral, que financian inversiones con impacto económico, ambiental y social con asistencia técnica; y Producción Regional Exportable, que prefinancia capital de trabajo para producir y colocar bienes argentinos en el exterior.
El nuevo fondo de garantía que el CFI presentó en San Nicolás
Luego de la presentación de líneas de crédito, fue el turno del nuevo fondo de garantía CFI. La herramienta busca acompañar a proyectos de gran porte que, muchas veces, no pueden acceder a líneas de financiamiento justamente por la dificultad de acceder a una garantía. En ese sentido, el nuevo fondo permite garantizar montos que van desde los $500 millones hasta los $6 mil millones -unos US$4 millones-.
La idea de presentarlo en Expoagro fue que sea conocido por chacareros interesados en comprar bienes de capital.
El acceso tanto a las líneas de crédito como al fondo de garantía se puede hacer a través de la página del Consejo Federal de Inversiones, donde además se pueden encontrar las condiciones y particularidades de cada instrumento. Además, en cada provincia hay una unidad de enlace cuyos contactos también están en la página. “El CFI cuenta con 300 profesionales de distintas ramas y actividades que están preparados para acompañar a los productores.
Un nuevo programa integral para mujeres
En el segundo panel, Paula D’Amico, jefa del departamento de Créditos, y Jimena Pino, coordinadora del Comité de Riesgos de Créditos, presentaron una nueva línea de créditos que busca impulsar el desarrollo productivo y financiero de mujeres en roles de gestión de proyectos económicos.
“No es solo una herramienta financiera, sino también de asesoramiento de gestión, liderazgo y mercados de capitales aprovechando que el CFI es un organismo técnico”, sostuvieron las oradoras. La tasa de interés, fija del 21% en los dos primeros años, es de las más competitivas del mercado.
Por último, D’Amico y Pino revelaron que el CFI trabaja para lanzar otra herramienta financiera en el marco de un programa de triple impacto: el objetivo es acompañar “proyectos de impacto social, económico y ambiental”. Es uno de los programas con mayor nivel de financiamiento: ofrece hasta $300 millones con una tasa de interés del 16,8%.
“La idea es beneficiar a empresas que dentro de su negocio piensen en la sociedad y en el ambiente, que generen externalidades positivas en las economías regionales”, explicaron.