En San Nicolás, el CFI presentó programas para motorizar el desarrollo productivo de las economías regionales

En el marco de las actividades de Expoagro , el Consejo Federal de Inversiones presentó en su stand una serie de herramientas crediticias y financieras con el objetivo de motorizar el desarrollo productivo. Con foco en pequeños productores y mujeres, los instrumentos hacen eje en las economías regionales del interior, tan presentes en la exposición del agro en San Nicolás .

El CFI desembarcó con todo en el penúltimo día de la feria del agronegocio más grande del país , en el autódromo de San Nicolás. El primer panel estuvo a cargo de Juan Nava , jefe de Financiamiento Productivo del CFI; Adrián Tabak , gerente comercial de Garantía CFI; y Anahí Alujas , coordinadora de la Unidad de Mercado de Capitales.

Los oradores presentaron el abanico de líneas de crédito que la institución ofrece hace tiempo, con las tasas más accesibles del mercado, y además mostraron el nuevo fondo de garantía pensado para la adquisición de bienes de capital.

En cuanto a las líneas de crédito, el CFI cuenta con cuatro opciones: Competitividad PyME , orientada a modernizar procesos, ampliar la capacidad productiva y avanzar en digitalización y nuevos mercados; Financiamiento verde , destinado al uso eficiente de recursos y energía, impulsar fuentes limpias y reducir la huella de carbono; Programas de Abordaje Integral , que financian inversiones con impacto económico, ambiental y social con asistencia técnica; y Producción Regional Exportable , que prefinancia capital de trabajo para producir y colocar bienes argentinos en el exterior.

Luego de la presentación de líneas de crédito, fue el turno del nuevo fondo de garantía CFI . La herramienta busca acompañar a proyectos de gran porte que, muchas veces, no pueden acceder a líneas de financiamiento justamente por la dificultad de acceder a una garantía. En ese sentido, el nuevo fondo permite garantizar montos que van desde los $500 millones hasta los $6 mil millones -unos US$4 millones-.

La idea de presentarlo en Expoagro fue que sea conocido por chacareros interesados en comprar bienes de capital.

El acceso tanto a las líneas de crédito como al fondo de garantía se puede hacer a través de la página del Consejo Federal de Inversiones, donde además se pueden encontrar las condiciones y particularidades de cada instrumento. Además, en cada provincia hay una unidad de enlace cuyos contactos también están en la página. “El CFI cuenta con 300 profesionales de distintas ramas y actividades que están preparados para acompañar a los productores.

Un nuevo programa integral para mujeres

En el segundo panel, Paula D’Amico, jefa del departamento de Créditos, y Jimena Pino, coordinadora del Comité de Riesgos de Créditos, presentaron una nueva línea de créditos que busca impulsar el desarrollo productivo y financiero de mujeres en roles de gestión de proyectos económicos.

“No es solo una herramienta financiera, sino también de asesoramiento de gestión, liderazgo y mercados de capitales aprovechando que el CFI es un organismo técnico”, sostuvieron las oradoras. La tasa de interés, fija del 21% en los dos primeros años, es de las más competitivas del mercado.

CFI en Expoagro mujeres

Por último, D’Amico y Pino revelaron que el CFI trabaja para lanzar otra herramienta financiera en el marco de un programa de triple impacto: el objetivo es acompañar “proyectos de impacto social, económico y ambiental”. Es uno de los programas con mayor nivel de financiamiento: ofrece hasta $300 millones con una tasa de interés del 16,8%.

“La idea es beneficiar a empresas que dentro de su negocio piensen en la sociedad y en el ambiente, que generen externalidades positivas en las economías regionales”, explicaron.