Aunque algunos ceos tuvieron contacto con Macri tras los comicios de octubre, la exposición del acuerdo con el líder del PRO no cambia demasiado la ecuación. "Lo conozco mucho y es líder, pero no puedo estar seguro de que Milei le hará caso una vez en el poder, hasta ahora es un acuerdo electoral", consideró una fuente empresarial. "Que lo acompañe el exmandatario no me da ni más ni menos certeza. Sería curioso que el candidato a presidente se deje influenciar", explicó a este portal un dirigente comercial. Una fuente del sector agropecuario que prefirió el off the record coincidió: "Milei ya se jugó, Macri no modifica esa percepción".