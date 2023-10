El ministro de Economía y representante de Unión por la Patria, Sergio Massa , no asistirá al cónclave. Si bien en el programa está anotado Gabriel Rubinstein en un panel para debatir con Carlos Melconian , el eventual titular del Palacio de Hacienda si la exministra de Seguridad llega a la presidencia, en la cartera económica negaron que el actual viceministro concurra al encuentro.

Martín Cabrales

Vicepresidente de la tradicional empresa de café que lleva su apellido. Es marplatense y tercera generación de hombres de negocios. También es vicepresidente de la Bodega Norton, de la Cámara Argentina de Café, de la Cámara Argentina de Té y de la Coordinadora de Industrias de los Productos Alimenticios (COPAL). En público, el cafetero no se casa con ningún dirigente. En 2019 aseguró que María Eugenia Vidal caía "muy bien" entre empresarios y que Mauricio Macri no era "indispensable". "Me gusta este Alberto Fernández que habla tranquilo y que busca acuerdos", dijo más adelante. Durante el macrismo, integró el grupo de WhatsApp "Nuestra Voz" que apoyaba a la gestión Cambiemos y forjó una relación con el radical Facundo Manes y en 2021 apostaba por un liderazgo fuerte de Horacio Rodríguez Larreta.