Entre los comentarios posteriores, ante Letra P, varios miembros del Círculo Rojo describieron a Milei genérico, "sacado" y con poca profundidad sobre nada. "Muchos se fueron diciendo que no lo votarían", alertó uno de los presentes. Algún comentario destacable hubo: "Me gustó que planteara el escenario con más detalle", dijo un integrante de la agroindustria.

Entre las PASO y hoy, la dolarización dejó de causar miedo entre el mundillo de negocios, pero se profundiza la incertidumbre ante la magnitud de la crisis, apuntaron dos de los espectadores, mientras tomaban Gin tonic. "El otro conflicto es la política. Sin consenso político no va a poder hacer cambios. El mundo va hacia un sistema más parlamentario y hoy en Argentina no está ese consenso", comentó un industrial.

Nápoli, organizador del evento y también asesor económico de LLA, lanzó una chicana a quienes cuestionaron la cita paralela, que fue tema de debate permanente en los pasillos del Coloquio de IDEA: "Algunos picaros dicen que es un contracoloquio. Y (el candidato a vicepresidente de JxC, Luis) Petri, que es un desaire, pero ésto lo organicé en junio cuando Milei ni era candidato".

Dentro del restaurante, el malestar entre quienes se quedaron afuera no llegó a colarse. "Lo importante es que vino a hablarnos", apuntó un empresario del sector financiero. Milei se fue apenas le puso punto final a su discurso y después de una breve charla con su equipo en el pasillo. El candidato se subió al ascensor: a modo de despedida, le dijo a los medios: "No fui a IDEA porque no me tratan bien".