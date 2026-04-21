Córdoba: Stellantis se sube al boom de las importaciones chinas y busca 5% del mercado

En Córdoba , Stellantis apuesta a a producción y exportación para sostener su posición

El cambio fue abrupto y encendió alarmas en la industria automotriz. En un año, el mercado argentino pasó de un equilibrio entre producción local e importados a un dominio claro de estos últimos, con fuerte presencia de marcas de China . En un evento en Córdoba , Stellantis leyó el tablero y adelantó cómo busca disputar terreno con nuevas herramientas comerciales.

Del 71% de ese mercado, la firma va por una porción en el orden del 5%, según el objetivo fijado.

El dato es contundente. En enero de 2025, el 51% de los vehículos vendidos en el país provenían de importaciones y el 49% de producción nacional. Para marzo de 2026, la ecuación cambió de forma drástica: el 71% de las ventas corresponde a importados, frente a apenas el 29% de origen local.

“Es un cambio de 180 grados en el mercado”, reconoció Pablo García Leyenda, gerente Comercial de Stellantis, durante el Press Day realizado en Córdoba .

La irrupción de marcas chinas explica parte de este fenómeno. En el mercado cordobés, ya representan el 8,9% del total, mientras que a nivel nacional ganan terreno en segmentos donde antes tenían poca presencia.

La estrategia: no pelear precios, sino acceso

Lejos de plantear una guerra directa por precios, la compañía decidió jugar otra carta. “Tenemos que sacar nuestras mejores herramientas: el mejor producto, la mejor financiación, el mejor plan de ahorro y la mejor experiencia al cliente”, explicó García Leyenda.

Y fue más allá: “Esto es muy bueno para el público argentino porque tiene más opciones. Nuestro foco está en la accesibilidad, no solo en el precio, sino en las herramientas para llegar al auto”.

En ese sentido, el financiamiento aparece como clave. Hoy, el 50% del mercado se vende financiado, mientras que en Stellantis ese número trepa al 68%-70%. La expectativa es que, con una baja de tasas, ese porcentaje supere el 70% en el corto plazo.

Córdoba, pieza clave del tablero

La provincia no es un dato menor en esta estrategia. Córdoba concentra una parte relevante del negocio con seis marcas, 35 puntos de venta y 29 de postventa, operados por diez grupos concesionarios.

press day stellantis cordoba Press day de Stellantis en Córdoba

Además, el hub industrial vinculado a pick-ups refuerza su peso estratégico. “Córdoba va a crecer en producción y exportación”, aseguró García Leyenda, quien destacó que uno de los proyectos en marcha podría exportar hasta el 70% de su producción.

El segmento de pick-ups, de hecho, tiene un peso diferencial en la provincia: representa el 22% del mercado, por encima de la media nacional.

La batalla por el 5% del mercado importado

Con el 71% del mercado en manos de importados -y específicamente de autos provenientes de China-, el objetivo de Stellantis es capturar una porción de ese crecimiento. Aunque no se explicita en números "finos", en la industria reconocen que el desafío inmediato es ganar al menos cinco puntos de participación dentro de ese universo.

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La clave, insisten, no será competir frontalmente con las marcas chinas, sino ofrecer un diferencial en servicio, financiamiento y red comercial. “Es poner en pista la mejor propuesta integral”, sintetizó el ejecutivo.

Más lanzamientos y una carta china propia

La ofensiva comercial incluye más de 30 lanzamientos en 2026 para sus seis marcas actuales -Citröen, Fiat, Jeep, DS, RAM y Peugeot- y la incorporación de una séptima: Leapmotor, proveniente de China.

“Somos la primera marca china en Argentina con 100 años”, ironizó García Leyenda, en referencia a la alianza global del grupo.

La nueva marca llegará con dos modelos y, aunque su impacto será limitado en 2026, se proyecta como un jugador relevante hacia 2027 y 2028. “Puede aportar entre 0,5% y 1% de market share en el futuro”, anticipó.

Un segundo semestre en la mira

El mercado total proyectado para 2026 es de 586.000 unidades, con expectativas de superar las 600.000 si las condiciones macroeconómicas acompañan. “Esperamos una aceleración en el segundo semestre”, afirmó García Leyenda, aunque aclaró que se trata de un “plan dinámico” sujeto a variables como tasas de interés y acceso al crédito.

En ese contexto, la pulseada con los importados —y en especial con las marcas chinas— recién empieza. Y Córdoba, otra vez, aparece como uno de los escenarios donde se juega esa batalla.