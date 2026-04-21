Mercado automotriz

Córdoba: Stellantis se sube al boom de las importaciones chinas y busca 5% del mercado

Apuesta a financiación, refuerza posventa y acelera lanzamientos para ganar volumen. Reconfigura su oferta ante el avance de nuevas marcas y hábitos de consumo.

Letra P | Soledad Huespe
Por Soledad Huespe
En Córdoba, Stellantis apuesta a a producción y exportación para sostener su posición

En Córdoba, Stellantis apuesta a a producción y exportación para sostener su posición

El cambio fue abrupto y encendió alarmas en la industria automotriz. En un año, el mercado argentino pasó de un equilibrio entre producción local e importados a un dominio claro de estos últimos, con fuerte presencia de marcas de China. En un evento en Córdoba, Stellantis leyó el tablero y adelantó cómo busca disputar terreno con nuevas herramientas comerciales.

Notas Relacionadas
La Serenísima quedó en manos de Arcor y Danone
La verdad láctea

Arcor se quedó con La Serenísima y Córdoba gana poder en la industria de alimentos

Por 
Letra P | Soledad Huespe
Soledad Huespe

Del 71% de ese mercado, la firma va por una porción en el orden del 5%, según el objetivo fijado.

Un giro de 180 grados en el mercado

El dato es contundente. En enero de 2025, el 51% de los vehículos vendidos en el país provenían de importaciones y el 49% de producción nacional. Para marzo de 2026, la ecuación cambió de forma drástica: el 71% de las ventas corresponde a importados, frente a apenas el 29% de origen local.

“Es un cambio de 180 grados en el mercado”, reconoció Pablo García Leyenda, gerente Comercial de Stellantis, durante el Press Day realizado en Córdoba.

garcia leyenda stellantis
Pablo Garc&iacute;a Leyenda, director de Stellantis, en C&oacute;rdoba

Pablo García Leyenda, director de Stellantis, en Córdoba

La irrupción de marcas chinas explica parte de este fenómeno. En el mercado cordobés, ya representan el 8,9% del total, mientras que a nivel nacional ganan terreno en segmentos donde antes tenían poca presencia.

La estrategia: no pelear precios, sino acceso

Lejos de plantear una guerra directa por precios, la compañía decidió jugar otra carta. “Tenemos que sacar nuestras mejores herramientas: el mejor producto, la mejor financiación, el mejor plan de ahorro y la mejor experiencia al cliente”, explicó García Leyenda.

Y fue más allá: “Esto es muy bueno para el público argentino porque tiene más opciones. Nuestro foco está en la accesibilidad, no solo en el precio, sino en las herramientas para llegar al auto”.

En ese sentido, el financiamiento aparece como clave. Hoy, el 50% del mercado se vende financiado, mientras que en Stellantis ese número trepa al 68%-70%. La expectativa es que, con una baja de tasas, ese porcentaje supere el 70% en el corto plazo.

Córdoba, pieza clave del tablero

La provincia no es un dato menor en esta estrategia. Córdoba concentra una parte relevante del negocio con seis marcas, 35 puntos de venta y 29 de postventa, operados por diez grupos concesionarios.

press day stellantis cordoba
Press day de Stellantis en C&oacute;rdoba &nbsp;

Press day de Stellantis en Córdoba

Además, el hub industrial vinculado a pick-ups refuerza su peso estratégico. “Córdoba va a crecer en producción y exportación”, aseguró García Leyenda, quien destacó que uno de los proyectos en marcha podría exportar hasta el 70% de su producción.

El segmento de pick-ups, de hecho, tiene un peso diferencial en la provincia: representa el 22% del mercado, por encima de la media nacional.

La batalla por el 5% del mercado importado

Con el 71% del mercado en manos de importados -y específicamente de autos provenientes de China-, el objetivo de Stellantis es capturar una porción de ese crecimiento. Aunque no se explicita en números "finos", en la industria reconocen que el desafío inmediato es ganar al menos cinco puntos de participación dentro de ese universo.

Embed

La clave, insisten, no será competir frontalmente con las marcas chinas, sino ofrecer un diferencial en servicio, financiamiento y red comercial. “Es poner en pista la mejor propuesta integral”, sintetizó el ejecutivo.

Más lanzamientos y una carta china propia

La ofensiva comercial incluye más de 30 lanzamientos en 2026 para sus seis marcas actuales -Citröen, Fiat, Jeep, DS, RAM y Peugeot- y la incorporación de una séptima: Leapmotor, proveniente de China.

“Somos la primera marca china en Argentina con 100 años”, ironizó García Leyenda, en referencia a la alianza global del grupo.

La nueva marca llegará con dos modelos y, aunque su impacto será limitado en 2026, se proyecta como un jugador relevante hacia 2027 y 2028. “Puede aportar entre 0,5% y 1% de market share en el futuro”, anticipó.

Un segundo semestre en la mira

El mercado total proyectado para 2026 es de 586.000 unidades, con expectativas de superar las 600.000 si las condiciones macroeconómicas acompañan. “Esperamos una aceleración en el segundo semestre”, afirmó García Leyenda, aunque aclaró que se trata de un “plan dinámico” sujeto a variables como tasas de interés y acceso al crédito.

En ese contexto, la pulseada con los importados —y en especial con las marcas chinas— recién empieza. Y Córdoba, otra vez, aparece como uno de los escenarios donde se juega esa batalla.

Temas
Notas Relacionadas
Eduardo Accastello, intendente de Villa María. 
Libertarios vs. Federales

Accastello busca radicar industrias chinas en Villa María y mueve su ficha en el tablero productivo

El intendente del sudeste de Córdoba avanza en gestiones para instalar una planta de aminoácidos y otra de almidón de maíz. 600 puestos de trabajo, la meta.
Kaeser invertirá u$s 2,5 millones en la industria de Argentina y prevé crecimiento del 10%
Empresas & Negocios

Kaeser invertirá u$s 2,5 millones en la industria de Argentina y prevé un crecimiento del 10%

La compañía está presente en más de 140 países. Su producción de compresores de aire comprimido alimenta a la minería, las petroleras y las farmacéuticas.

Las Más Leídas

Más Sobre Región Centro

También te puede interesar

El consumo recibe el impacto de la apertura comercial de Javier Milei
MODELO PARA (DES)ARMAR

El consumo en la era Milei: cómo es la fórmula que les permite a las empresas hacer un negoción

Por  Lorena Hak
Salta: la Ley de Lemas de Gustavo Sáenz expone las fisuras internas del oficialismo.
REFORMA ELECTORAL RECARGADA

La Ley de Lemas de Sáenz expone las fisuras del oficialismo en Salta

Por  Maira López
Karina Milei usará el acto del sábado en Suipacha para pausar la guerra con Santiago Caputo
LA INTERNA VIOLETA

Karina Milei usará el acto del sábado en Suipacha para pausar la guerra con Santiago Caputo

Por  Pablo Lapuente
Javier Milei.
LA INTERNA VIOLETA

Milei, en alerta: se descompone la base piramidal libertaria

Por  Pablo Lapuente