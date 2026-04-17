Escala la guerra en Rosario: los gastronómicos que enfrentan a PedidosYa suman soldados para migrar a Rappi

La plataforma PedidosYa sancionó a los gastronómicos que eligieron sumarse a la competidora Rappi y escaló el conflicto con el sector, luego del éxodo encabezado por tres jóvenes empresarios que crearon la Cámara de Hamburgueseros de Rosario . Esa migración inicial ya provocó un efecto dominó sobre otros rubros y sectores comerciales que amenaza con extenderse.

Horas después de que se conociera que firmas rosarinas de comida rápida nucleadas en la flamante entidad empresaria migraron en bloque a Rappi , PedidosYa hizo llegar a los locales un correo electrónico institucional con advertencias. En el comunicado explican que detectaron que el comercio " se encuentra operando actualmente con otras aplicaciones ” y le comunican que a partir del pasado 15 de abril se les aplicaría una suba del valor de comisión a 27% , además del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el total del consumo confirmado a través de la aplicación.

El conflicto se desencadenó luego de que las marcas más importantes de hamburgueserías de Rosario se organizaron c on el aval de la cámara empresaria para cerrar un convenio con Rappi buscando alternativas frente a lo que consideran condiciones abusivas de PedidosYa , cuyo costo llegaba a representar hasta el 40% de la liquidación .

La movida fue impulsada principalmente por tres emprendedores gastronómicos que promedian nueve años en el negocio de la venta de hamburguesas y que concentran el 80% del mercado del sector: Lucas Leyra , Nicolás Abusar y Cristian Di Vito .

Leyra fue uno de los primeros emprendedores en el desarrollo de locales dedicados a las hamburguesas como menú único. Opera desde hace más de siete años en el negocio con el nombre de Marvel Food Rosario y se encuentra en un proceso de expansión tanto en la ciudad como en la vecina localidad de Funes .

El empresario inició el negocio junto a su hermano Lucio y a Evelin D'Alleva, en Villa Gobernador Gálvez, y a través de un territorio inexplorado para las casas de comidas rápidas: las redes sociales. Lo que comenzó en la cocina de su casa, en 2019, se expandió rápidamente a Funes y a la zona sur de Rosario.

Hermanos Leyra Marvel Food De izquierda a derecha: Evelin D'Alleva, socia fundadora de Marvel; Lucas Leyra y su hermano, Lucio Leyra.

Su marca principal cuenta en la actualidad con tres locales y está levantado otra sucursal. Es titular además de la marca Sliders Hamburgers, que también hizo la migración a Rappi. Con ese nombre de fantasía ofrece sus productos en dos puntos de Rosario y también tiene presencia con un local en Funes.

Leyra aseguró a Letra P que, en el caso de Marvel Food, la proporción de los pedidos realizados por vía plataforma de cadetería varía entre el 30% y el 60%, mientras que hay locales que llegan a tomar hasta nueve de cada diez pedidos por medio de estas aplicaciones. De allí la importancia de las comisiones exigidas por PedidosYa y Rappi en la liquidación final de los locales.

Una negocio en expansión

En el caso de Di Vito, titular de la franquicia John’s Burger y vicepresidente de la Cámara, su cadena cuenta con ocho locales, cuatro de ellos en Rosario, uno en Funes, dos en el Cordón Industrial (Capitán Bermúdez y San Lorenzo) y el último en la ciudad entrerriana de Paraná.

Cristian Di Vito Camara Hamburgueseros Cristian Di Vito, vicepresidente de la Cámara de Hamburgueseros de Rosario y titular de la cadena John's Burger.

Con primeros pasos en la industria de la pasta italiana, gestionó su empresa a partir de una demanda que encontró en el mercado gastronómico local, importando la receta estadounidense original de hamburguesa.

Luego de recorrer las más importantes cadenas de hamburgueserías estadounidenses, lanzó hace ocho años su primer local continuando una tradición familiar. Su padre es titular de El Gringo de la Ripa, uno de las firmas gastronómicas que también se adhirió al éxodo hacia Rappi.

“De a poco se sumaron varias marcas de la ciudad (a la Cámara) y todos escucharon la propuesta de Rappi. Así y todo, hubo varias que si bien se reunieron con nosotros en un principio, no se sumaron. Se entiende porque son marcas más chicas y corren un riesgo más importante que los que tienen una espalda más amplia para poder encarar una movida de este estilo”, comentó Di Vito a Letra P.

De comprar un fondo de comercio a tener seis locales

El tercero de los rebeldes es Nicolás Abusar, titular de la franquicia Burger’s House. El empresario comenzó su negocio en 2018 en formato take away y, al igual que Leyra, se lanzó desde Villa Gobernador Gálvez con el acompañamiento de sus hermanos.

Luego se expandió por Capitán Bermúdez, el centro de Rosario y a la zona de La Florida, en el norte costero rosarino.

Hermanos Abusar Rosario Burgers Los hermanos Abusar, Nicolás (centro), Cristian y Adrián, fundadores de Burgers House.

En una entrevista con Punto Biz, Abusar reveló que si bien su colega de Marvel Food y él arrancaron en paralelo sus empresas, el verdadero impulsor de las hamburgueserías fue el empresario Lucas Sánchez, creador de la firma Rosario Burgers y empresario gastronómico que vendió el fondo de comercio para irse del país.

El joven concentra tres firmas hamburgueseras -Burger House, Rosario Burgers y Burger House Grill, que se dedica a la línea de hamburguesas enteramente cocinadas a la parrilla y con carbón-, distribuidas en seis locales.

Una rebelión que se va extendiendo

Según sostuvieron en la Cámara de Hamburgueseros, la decisión de los locales fue coordinar un cambio de estrategia y pasar, en bloque, a la plataforma Rappi. El acuerdo plantea un esquema menos agresivo y más beneficioso: meses sin pago de comisión y un sistema de costos progresivos que, en total, serían entre 10 y 15 puntos por debajo de lo que exige PedidosYa.

Como informó Letra P, la plataforma de colores rojo y blanco concentra la mayor cantidad de demanda en la ciudad, sobre todo después de la pandemia, con comisiones que llegan a representar entre el 33% y el 40% de la liquidación semanal de los locales gastronómicos.

La aplicación, sostienen, se queda entre cuatro y medio y seis millones de pesos de cada diez que factura el asociado. Sumado a los gastos corrientes del local y la baja del consumo, con una economía en retroceso, la ecuación se volvió insostenible para muchos comercios.

La cámara de heladeros también evalúa una migración

La situación se repite en diferentes rubros. Voceros de la Cámara de Heladeros confirmaron a Letra P que están oficialmente en conversación con los equipos comerciales de Rappi para llegar a un acuerdo que favorezca a los comercios del sector y no descartan una estrategia de migración en bloque, similar a la ejecutada por los hamburgueseros.

Al ser consultada sobre un posible efecto contagio, una fuente de la Asociación Civil Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar) afirmó que “esto va a generar un efecto cadena, porque lo de PedidosYa venía siendo muy grosero, y más aún en un contexto de bajas ventas”.

Además, adelantaron a este medio que varias firmas del paseo comercial de la zona norte de la ciudad también iniciaron tratativas con la plataforma de capitales colombianos.