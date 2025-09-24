Ahora la ex número dos del FMI le pide a Toto Caputo que acumule reservas

La ex números dos del Fondo Monetario Internacional (FMI) Gita Gopinath le pidió este miércoles a Toto Caputo que "acumule reservas". Lo hizo dos meses y medio después de que el organismo, cuando la burócrata estaba en funciones, relajara la meta en ese renglón del programa que sostiene con la Argentina .

“El apoyo estadounidense sin duda ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias especulativas", señaló la economista indio-estadounidense en un tuit que publicó mientras su exjefa, Kristalina Georgieva , se reunía con el ministro de Economía y con el presidente Javier Milei , pero advirtió: "Un progreso duradero requerirá que la Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente”.

Los consejos chocan contra la política de mirar para otro lado que viene aplicando el Fondo frente a los incumplimientos por parte del gobierno de Milei del programa pactado con el organismo. Concretamente, la decisión de Caputo de resignar la acumulación de reservas bajo la premisa de sostener un esquema cambiario artificial.

El 4 de agosto, en el mismo movimiento en el que le envió 2.000 millones de dólares a la Argentina, el FMI recortó la meta de reservas pautada para este año y postergó revisiones del programa hasta 2026, escribió Lorena Hak en Letra P .

En la nota, titulada El FMI se sube a la campaña de Milei: relaja las metas, gira u$s 2.000 millones y vuelve en 2026, la periodista citaba analistas que consideraban que el organismo se alineaba con el calendario electoral argentino, el mismo en el que Donald Trump se metió esta semana al manifestar su "respaldo a la reelección" del libertario, acaso confundiendo las legislativas del 26 de octubre con elecciones presidenciales.

La vista gorda del FMI

El Staff Report publicado ese día confirmó que la meta de acumulación de reservas netas del segundo trimestre no había sido cumplida. El objetivo era de -u$s 1.100 millones, pero el resultado fue de -u$s 4.700 millones.

Sin embargo, el FMI atribuyó la diferencia a la demora en la aprobación del programa, que implicó una pérdida de más de u$s 1.500 millones.

unnamed Recorte de reservas FMI 2025

Con este argumento, el organismo no sólo concedió el waiver por el desvío, sino que redujo la exigencia de reservas para el resto del año y fijó el nuevo objetivo para fines de 2025 en -u$s 1.000 millones, frente a los +u$s 5.500 millones previstos originalmente.

"Ante esto, el objetivo de las reservas se redujo en 5.000 millones inicialmente, pero no la meta final (fijada inicialmente), a la cual se llegaría a fin de 2027", explicó entonces el economista Santiago Bulat.

Pasaron cosas: paliza, riesgo kuka y dólar arriba del techo

El 4 de septiembre, justo un mes después de que el Fondo avalara el incumplimiento de las metas de acumulación de reservas, se conoció que el Tesoro ya había vendido más de u$s 500 millones para contener el precio del dólar , pero funcionarios del Banco Central djeron que no tenían apuro para acumular reservas.

"Nos dimos más espacio para para acumular reservas por la coyuntura electoral. Vamos a comprar cuando le convenga a Argentina, no cuando lo diga el mercado", dijo ese día el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning.

La "coyuntura electoral" fue una tragedia para el Gobierno. Cuarenta y ocho horas después, el modelo de Javier Milei sufrió un durísimo revés electoral en las urnas bonaerenses, lo que, según Caputo, potenció el riesgo kuka y disparó el dólar hasta que perforó el techo de la banda cambiaria, lo que habilitó al Central a intervenir con reservas para contener la divisa. Toto Caputo empezaba a comerse los 2.000 millones de dólares que el Fondo le había soltado, que se sumaban a desembolsos anteriores por 12.000 millones.

La semana pasada, el Gobierno quemó 1.100 millones de dólares en tres días (678 millones en una sola rueda). La cifra se metió en el top ten del ranking histórico de ventas de dólares por parte de la entidad monetaria, pero no alcanzó para evitar que el dólar oficial alcanzara el valor de 1515 pesos y la administración libertaria se asomara al abismo al caer en la cuenta de que, a ese ritmo, las reservas se agotarían antes de la apertura de las urnas.

El panic attack activó las negociaciones con la Casa Blanca que alumbraron el salvataje full full confirmado este martes por el secretario del Tesoro, Scott Bessent; un paquete de ayuda que inspiró el brote místico de Toto Caputo, que proclamó el inicio de "una nueva era" en la Argentina. Qué lindo es dar buenas noticias.