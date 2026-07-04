Globant se pega a Anthropic para que la inteligencia artificial la saque de su crisis

Globant profundizó su apuesta por la inteligencia artificial al sellar una alianza estratégica con Anthropic , desarrolladora de Claude , en medio de un año marcado por el desplome de sus acciones, una demanda colectiva en Estados Unidos y una reconversión de su negocio hacia servicios automatizados.

Durante más de dos décadas, empresas como Globant crecieron con un esquema habitual en la industria tecnológica: formar equipos de desarrolladores para prestar servicios a clientes. La expansión de la inteligencia artificial comenzó a poner en cuestión ese modelo al reemplazar una porción cada vez mayor de esas tareas.

Con ese escenario como telón de fondo, la compañía fundada por Martín Migoya anunció el pasado 30 de junio un acuerdo plurianual con Anthropic para incorporar los modelos de Claude a sus AI Pods, la plataforma con la que busca ofrecer soluciones empresariales coordinadas por agentes de inteligencia artificial.

La estrategia de Globant apunta a adelantarse a ese cambio. En lugar de comercializar horas de programación, la compañía comenzó a ofrecer AI Pods, equipos que combinan especialistas humanos con agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar procesos completos mediante un esquema de suscripción.

La compañía sostuvo que el objetivo consistió en que su clientela dejara de experimentar con pruebas piloto y pasara a incorporar inteligencia artificial en procesos centrales de producción.

Anunciamos una alianza estratégica con Anthropic para llevar AI Pods potenciados por Claude a nuestros clientes. @Globant es hoy la empresa fundada en Latinoamérica más grande en sumarse a la red global de partners de Claude. Otra muestra de que el talento de nuestra región…

"Con AI Pods, la IA agéntica avanzada pasa a formar parte de los flujos de trabajo cotidianos, potenciando a los equipos y mejorando los resultados en toda la organización", señaló la empresa en el comunicado oficial.

Las soluciones están orientadas a sectores como medios y entretenimiento, aerolíneas, videojuegos y hotelería. Entre las aplicaciones está el análisis automatizado de guiones, la localización de contenidos, la personalización de reservas y la atención de pasajeros.

Aunque el 40% de sus 20 principales clientes ya utilizó AI Pods, el negocio todavía tuvo un peso reducido. A marzo registró un ingreso anual recurrente de u$s 32,8 millones, frente a una facturación trimestral total de u$s 607 millones.

Anthropic, el socio elegido

Tal como contó Letra P, Anthropic apuesta fuerte a la capacitación de sus asociadas y tiene diferentes categorías: Preferred Services Partner, presentada el 3 de junio, requiere 100 personas certificadas, 15 clientes implementados en producción y tres historias públicas de clientes. Su consigna es “un proyecto piloto exitoso no es lo mismo que un sistema operativo viable para toda la empresa” .

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Según informó la empresa estadounidense, más de 40.000 compañías solicitaron incorporarse al programa y más de diez mil consultores obtuvieron la certificación Claude, que es el caso de Globant, como puede leerse en esta web. Entre los socios también figuran Accenture, Deloitte y KPMG, que desplegaron programas masivos de capacitación en inteligencia artificial.

Para Globant, el acuerdo representó un respaldo tecnológico en un momento en que el mercado comenzó a exigir pruebas concretas de que las empresas de software pueden adaptarse al nuevo escenario dominado por la IA generativa.

La crisis que aceleró la transformación

La reconversión coincidió con uno de los momentos más complejos para la compañía y el deterioro reflejado en los mercados. En lo que va de 2026, las acciones de Globant perdieron más de la mitad de su valor y quedaron cerca de un 90% por debajo de su máximo histórico. Al mismo tiempo, la empresa redujo su plantilla un 8,3% interanual.

La evolución de las acciones de Globant S.A.

A ese escenario se suma una demanda colectiva presentada en Estados Unidos contra la empresa y varios de sus directivos. Las demandantes sostienen que Globant ocultó el deterioro de sus operaciones en América Latina entre febrero de 2024 y agosto de 2025.

La presentación judicial hizo referencia a una desaceleración de la demanda, cancelaciones de proyectos y congelamientos salariales en Argentina y México, que, en un contexto de devaluación de las monedas locales, habrían significado una pérdida del poder adquisitivo para parte del personal. La empresa, por su parte, negó las acusaciones.

Globant niega las acusaciones de la demanda.

Más allá del litigio, el mercado castigó a la empresa por un problema de fondo: la desaceleración del negocio tradicional de desarrollo de software y la incertidumbre sobre la velocidad con la que podrá transformar ese modelo en otro apoyado en inteligencia artificial.

Qué puede pasar con el empleo tecnológico

El caso de Globant también refleja un debate que atravesó a toda la industria tecnológica.

El director del Área de Datos de Fundar, Daniel Yankelevich, advirtió que todavía existen pocos estudios sobre el impacto de la inteligencia artificial en las grandes compañías porque se trata de un fenómeno reciente y de fuerte competencia entre empresas.

Aun así, señala tres datos de contexto.

Por un lado, un relevamiento del Wall Street Journal entre trabajadores de grandes empresas encontró un panorama mixto: en las compañías más avanzadas ya hay un uso extendido de agentes de IA que van reemplazando tareas cada vez más complejas, sobre todo en áreas de finanzas, lo que genera una serie de desafíos nuevos.

Por otro, hay un estudio de Hosseini y Lichtinger que muestra que, al menos en la economía estadounidense, el impacto más claro está en la contratación de perfiles junior: hay menos oportunidades de primer empleo, porque los trabajos de "pasante" son los que están tomando los agentes.

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El especialista también señala un tercer aspecto que suele quedar fuera del debate. La automatización no empezó con la IA generativa. Muchas grandes compañías ya utilizaban herramientas de robotic process automation (RPA) para resolver tareas repetitivas y ahora avanzan hacia agentes de inteligencia artificial más sofisticados. "No es un fenómeno nuevo, pero creció muchísimo y bajó mucho el costo. Para las grandes empresas esto no las agarra de sorpresa: profundiza un camino que ya se veía venir", resumió.

Rabinovich plantea, además, una pregunta que atraviesa todo el debate y que todavía no tiene respuesta: quién se queda con el incremento de productividad que promete la IA. ¿Es el empleado, a quien le queda más tiempo libre? ¿Es la empresa, que produce más con menor costo? ¿Es la proveedora de la plataforma de IA, que se lleva todo el "plus" cobrando por su uso? ¿O, en realidad, no hay aumento de productividad sino sólo reemplazo de trabajo por capital?

“No lo sabemos y los datos hasta hoy son mixtos. Lo que queda claro es que posiblemente se trate de una combinación, y la respuesta no pasa por la tecnología sino por temas humanos y de negociación”, concluye.

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Letra P consultó a Globant sobre el alcance de la alianza con Anthropic, el uso de inteligencia artificial en sus operaciones y el eventual reemplazo de puestos de trabajo por esta tecnología. La empresa respondió que no participaría de esta nota.

Más allá del acuerdo con Anthropic, la transformación que encaró Globant reflejó un cambio más profundo que atraviesa a toda la industria tecnológica. El modelo basado en vender horas de programación comenzó a ceder espacio frente a servicios sustentados en agentes de inteligencia artificial, en un proceso que todavía plantea interrogantes sobre su impacto en el empleo y la productividad.

La compañía busca convencer al mercado de que puede adaptarse a esa transición y recuperar la confianza de los inversores tras el derrumbe de sus acciones. El resultado de esa apuesta no solo marcará el futuro de Globant, sino que también ofrecerá una referencia para una industria que intenta redefinir su negocio en la era de la inteligencia artificial.