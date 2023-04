Dólar hoy también: una madeja de incertidumbres mantiene al blue en llamas

En pleno contexto de la volatilidad, el renunciamiento de Alberto Fernández a una candidatura para buscar una reelección no cambió de rumbo el péndulo, con la cotización de la moneda norteamericana que sigue en llamas. Con un salto de $20, la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial ascendió a 103,6%. La cotización mayorista creció $1,76 y cerró a $ 220,21 por unidad, con el BCRA compensando el crawling peg del fin de semana.

En ese contexto, el economista de EpyCA consultores, Martín Kalos , aseguró que una de las causas más influyentes en la cotización de hoy es la incertidumbre política en un contexto electoral difuso e inflación inquietante. "Las empresas están teniendo que prever costos de acá a varios meses no solo por lo que tardan los trámites de importación y luego el plazo por el dólar oficial, sino porque son operaciones que llevan su tiempo. Tienen que prever si va a haber una devaluación o no en el horizonte", explicó en diálogo con Letra P.

El especialista agregó: "La cuestión electoral introduce muchísima incertidumbre, tenemos un escenario electoral tan fragmentado y con una variedad de falta de propuestas tan amplia que nadie sabe que política monetaria, económica va a implementar cada candidato en octubre. Vamos de candidatos que plantean devaluación o salida del cepo de forma gradual". "En ese gran espectro nadie sabe a cuanto va a operar con un tipo de cambio oficial y paralelo dentro de unos meses. Entonces, estamos hablando que la cobertura contra esos riesgos se da hoy y la compra es hoy", completó.

El analista financiero Christian Buteler consideró que para frenar la corrida no bastará con una señal del Gobierno para los mercados: "Son dinámicas muy difíciles de cortar. Sobran los pesos, faltan los dólares y el Gobierno no muestra reacción alguna. No cambian los motivos día a día sino que se profundizan".

Santiago López Alfaro, de Delphos Investment, opinó que desde los mercados de acciones y bonos se ve la posición vendedora de los instrumentos en pesos. "Las carteras se dolarizan, teniendo en cuenta la incertidumbre que hay y la cantidad de stock. No ha variado mucho el tono, la tenencia se mantiene", detalló.

En paralelo, el Central logró cerrar otra jornada positiva con compras por u$s106 millones, una segunda rueda consecutiva en la que captó todo lo ingresado por los exportadores a través del dólar agro, que liquidaron U$S105 millones, incluso tras atender la demanda de pagos de importación de energía por U$S180 millones. Ayudó, en ese sentido, el proceso de puesta en vigencia de nuevas restricciones a la compra de divisas, que limitó las operaciones tanto para ahorristas como para empresas. Se trata de una nueva normativa que prevé el adelanto de información para el pedido de divisas de dos días hábiles de anticipación al regulador monetario para las operaciones de cambio mayores a U$S 10.000.

El alta demanda de dólares, no obstante, continuó y se vio reflejado en la solicitud del BCRA del envío de dólares billete para atender sus necesidades de caja en dólares de al menos U$S 43.200.000, según indicaron fuentes del mercado.