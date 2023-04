También anunciará un total de U$S 1.560 millones en desembolsos: organismos multilaterales por U$S 380 millones el martes, que tendrán el objetivo de engrosar las reservas del Banco Central, según confirmaron fuentes oficiales a Letra P; U$S 500 millones para industria petrolera el miércoles y el jueves firmará acuerdos con el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) por U$S 680 millones al 30 de junio desde Montevideo.

El miércoles, además, firmará un convenio de subsidios para programa de Ecoturismo y anunciará un programa de ahorro de dólares e inicio de operación en yuanes de empresas importadoras, con ahorro de más de U$S700 millones por mes.

El anuncio se enmarca en una serie de inspecciones e intimaciones efectuadas por la Aduana a empresas que realizaron importaciones de mercaderías desde China, pero refacturadas desde Uruguay y Europa. En ese sentido, creció de manera exponencial la solicitud de SIRAs en yuanes. "Esto es sumamente positivo para las reservas del BCRA porque se activa el uso del swap con China, bajando la demanda de dólares", indicaron fuentes del organismo que dirige Guillermo Michel. Se investiga si la refacturación desde el país vecino esconde la intención de evitar el pago al exterior con yuanes para así poder acceder a dólares en medio de los controles cambiarios.

Ese mismo día, se enfrentará a un nuevo test de los mercados cuando venzan $959.952 millones de los que, se estima, el 90% está en manos privadas. Massa intentará renovar la confianza luego de que la semana pasada el Gobierno colocara $227.000 millones en la primera licitación del mes a un costo alto: acortó los plazos y convalidó una tasa mayor al 130%. La mayor parte de lo adjudicado implicó títulos con vencimientos anteriores a las PASO e indexados a la inflación, lo que refleja un escenario de alta incertidumbre y coberturas ante la aceleración de precios y dolarización de carteras.

Para el jueves, la agenda del ministro incluye un almuerzo en la Cámara Argentina del Comercio (CAC), donde estará su flamante presidente reelecto, el empresario Mario Grinman, y también hará anuncio de beneficios para MiPymes.

El viernes, en un claro tono electoral, se mostrará junto a gobernadores para el lanzamiento del Programa Argentina Irrigada para extender la superficie sembrada.

La apuesta del acuerdo con el FMI

En medio del desfile de anuncios y almuerzos, Massa diseñará su gran apuesta a la reconfiguración del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con un plan que muestre los desastres que provocó la sequía histórica y que cuente con el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tras haber flexibilizado la meta de reservas, ahora el déficit fiscal presiona tras el incumplimiento del objetivo del primer trimestre con el resultado de las cuentas de marzo. El rojo primario acumulado bajo la métrica del acuerdo con el FMI rozó los $690.000 millones, un 0,4% del PIB, según las proyecciones de la consultora Ecolatina, superando en más de un 56% la meta fiscal pautada con el Fondo ($441.500 M).

Una reevaluación total del pacto con el organismo multilateral llevaría a un anticipo de los desembolsos previstos por el organismo para junio, por unos U$S 10.000 millones, según adelantó este portal. En el pensamiento del ministro, esto ayudaría a disfrazar vulnerabilidades y a que el “Plan Llegar” para alcanzar octubre continúe en marcha.