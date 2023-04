Massa y la guerra del dólar

Con la reapertura de los mercados se reanuda la pulseada clave del momento: la que libran el Gobierno y el Banco Central con el mercado cambiario. Lo ocurrido en la última semana, en la que el dólar blue trepó 10,5% y los paralelos legales, el "contado con liquidación" y el "bolsa" o MEP", respectivamente, 12,7 y 9,8%, no debería repetirse. No al menos si Sergio Massa no quiere correr el riesgo de que la situación se le vaya de las manos e hipoteque gravemente la expectativa que, pese a todo, mantiene de ser el candidato presidencial del Frente de Todos.