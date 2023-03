De Pedro pisó solo la trinchera del campo y jugó su propio partido

El corte de cintas y la foto oficial de la feria, que en su inauguración no explotó como en años anteriores, lo tuvo en el centro de la escena junto a las autoridades del evento, el intendente local, Manuel Passaglia de Juntos por el Cambio (JxC), el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo y su par de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren , estos últimos representando al massismo. También el exministro de Agricultura, Julián Domínguez , que vuelve a merodear el oficialismo.

"Estamos conversando con la realidad, con productores y dueños de fábricas. Cómo impacta la seca y sobre todo recorriendo como productor del interior de Buenos Aires y me gustan los fierros disfruto", sostuvo en ronda de prensa el ministro del Interior luego de una recorrida a pie. "El campo es parte esencial", resaltó.

Entre bambalinas no se vio la presencia de ninguna figura de la oposición como ha ocurrido en otras ediciones. También en la edición anterior hubo fuerte presencia peronista en la feria , hasta el gobernador santafesino, Omar Perotti , que esta vez asistió a media tarde a la inauguración de la carpa provincial, donde también estuvo De Pedro, ocupado por las novedades en seguridad .

La posibilidad de una precandidatura presidencial en momentos en que la interna del Frente de Todos no termina saldarse dio vueltas en el aire durante su estadía en la feria. De hecho, temprano en la mañana dejó abierta las chances de competir en una entrevista en Radio10: “Yo generalmente puse el cuerpo, en 2001, en los 90. Así que no tengo problema en ser parte de un proyecto colectivo desde el lugar que me toque”.

Luego agregó en un párate del recorrido por los stands: "Es válida la interna y que cada uno pueda discutir. Es bueno que las alianzas se puedan expresar. El ministro de Economía (Sergio Massa) y el Gobierno está haciendo un esfuerzo grande en estabilizar la economía".