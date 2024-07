Cómo es la vaquita de Toto Caputo para afrontar los compromisos del año

El ministro de Economía, Toto Caputo , hace una vaquita de dólares frescos para afrontar el caudal de deuda en moneda extranjera que tiene hasta diciembre. Las reservas netas están en negativo, el Banco Central se prepara para un semestre vendedor y el riesgo país no ayuda: Argentina sigue cerrada al crédito externo.

El equipo económico se preocupa por las expectativas que puede traer el peso de las deudas en moneda extranjera en un semestre que será complejo, dado que por la estacionalidad se venderán más reservas de las que se comprarán.

La administración libertaria estima que hasta octubre el BCRA se desprenderá de alrededor de u$s3.000 millones y que de octubre a diciembre recuperará unos u$s1.000 millones. Siempre que no ocurran externalidades que compliquen las cuentas.

Dentro de esa matemática estarían incluidos los u$s2.000 millones que se usarían para vender en el mercado del Contado Con Liquidación (CCL), según reveló la autoridad monetaria en un paper con detalles sobre la Fase 2, como parte de la maniobra que realiza el equipo económico para esterilizar los pesos emitidos por la compra de divisas en el mercado oficial y de paso intervenir en la brecha cambiaria.

La vaquita de Toto Caputo

Es por eso que el Gobierno hace todo lo posible por despejar las dudas respecto al pago del vencimiento de Bonares y Globales de enero de 2025 en medio de una suba fuerte del riesgo país, que ya está en más de 1.500 puntos y enciende señales de alarma sobre la capacidad de la Argentina de cancelar esa deuda.

Caputo en persona anunció la operación en los mercados financieros y se comprometió a juntar dólar por dólar para pagar los intereses de los títulos de los acreedores más exigentes que tiene el Estado. Son u$s1.528 millones.

Para ese compromiso faltan otros u$s2.800 millones que Caputo está nervioso por conseguir. Milei, en tanto, salió a anunciar que ya hay negociaciones por una operación de Repo con bancos extranjeros para poder hacer frente a la fecha límite.

Letra P consultó a fuentes del equipo económico sobre el avance de las conversaciones, pero prefirieron no hacer comentarios.

En un cruce de Twitter, el ex ministro de Economía Martín Guzmán planteó que los giros de lingotes de oro al exterior que confirmó Caputo serían la garantía que entrega la Argentina a cambio de los dólares que da una operación de esas características.

"Es como empeñar las joyas de la abuela. Das el oro a cambio de dólares. Luego toca devolver los dólares para recuperar el oro. Si no tenés los dólares, la casa de empeño (en este caso, un banco internacional) se queda con el oro", graficó el economista en sus redes sociales.

El vocero presidencial Manuel Adorni salió a aclarar que "no hay peligro de embargo" y puntualizó: "Si no no lo hubiésemos hecho", señaló.

¿Para esto están sacando del país el oro del Banco Central, @JMilei, @LuisCaputoAR y Santiago Bausili?



Aclaración: un repo es como empeñar las joyas de la abuela. Das el oro a cambio de dólares. Luego toca devolver los dólares para recuperar el oro. Si no tenés los dólares, la… — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) July 20, 2024

El dinero que más fácilmente puede ingresar a las arcas internacionales del Central es el proveniente del blanqueo de capitales que ya está habilitado. La etapa de mayores beneficios es hasta septiembre y es la fase en la que se puede regularizar dinero en efectivo. Quienes declaren por encima de los u$s100.000, pagan una alícuota de 5% sobre el excedente de ese monto.

En el Gobierno se niegan a dar una estimación sobre cuánto se recaudará, pero la última revisión del acuerdo con el Fondo prevé que sea del 0,4% del PBI. Es decir, unos $1,72 billones o u$s1.900 millones al tipo de cambio oficial.

El FMI, una opción a largo plazo

Con el FMI es toda burocracia. En noviembre queda por aprobarse la última revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas, mediante la cual la administración libertaria alcanza unas metas y el Fondo desembolsa el equivalente al vencimiento en Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del organismo. Originalmente, la duración del programa estaba prevista para septiembre, pero el Gobierno pidió extender los plazos hasta diciembre de 2024.

Si bien Caputo ya esta en conversaciones para lograr un acuerdo con nuevas condiciones, en la administración libertaria estiman que recién en febrero o marzo de 2025 se podría recibir algo de dinero fresco de esa fuente.

En la City porteña, en tanto, los comentarios vinculan un posible giro al resultado de las las elecciones en Estados Unidos. Si gana Donald Trump, el mercado cree que Caputo tiene más chances de recibir billetes verdes; pero si la nueva presidenta es la demócrata Kamala Harris, el escenario se complica.

Otro impedimento son las exigencias del Fondo, bien descriptas en el último staff report en el que pidió: tipo de cambio flexible, tasa de interés positiva, una competencia de monedas a lo Perú o Uruguay, entre otros puntos.

La resistencia de Milei a cambiar el plan, genera incomodidad en la entidad que conduce Kristalina Georgieva. En la Casa Rosada cuentas que, si todo sale bien, el "Messi de las Finanzas" podría esperar alrededor de u$s5.000 millones del FMI, auque admiten que es una cifra "pesimista" para no elevar demasiado las expectativas.

El otro cálculo que se hace corresponde a los u$s11.000 millones del acuerdo stand by firmado por el expresidente Mauricio Macri y que Alberto Fernández rechazó dos semanas antes de asumir, en noviembre de 2019. La otra fuente de dinero fresco podría ser el Banco Mundial que según dicen en Balcarce 50 le daría a la Argentina una "suma muy grande" -unos u$s2.000 millones- apenas se apruebe un nuevo programa con el FMI.