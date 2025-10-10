RESPIRADOR DE DÓLARES

Guillermo Francos pone freno a los dichos de Scott Bessent: "No hay motivos para cortar el swap con China"

El jefe de gabinete de Javier Milei se pronunció horas después de que el secretario del Tesoro de EEUU hablara de sacar al gigante asiático de la Argentina.

Por Letra P | Periodismo Político
El jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, relativizó esta mañana las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien aseguró que el presidente Javier Milei “está comprometido con sacar" a China de la Argentina. "Solo son comentarios preliminares", apuntó el funcionario libertario.

Guillermo Francos: próximos, pero no tanto

Tras las fuertes repercusiones que desató a nivel local e internacional el salvataje de Estados Unidos, y en segundo lugar el mensaje del secretario del Tesoro estadounidense, el gobierno argentino fijó posición este viernes en la voz de Francos. “Puede ser que en algún tema que más le interesa a Estados Unidos tengamos una relación con ellos más próxima, pero en los temas comerciales no tienen nada que ver", afirmó.

De esta manera, el jefe de gabinete le bajó el tono a las declaraciones de Bessent el jueves en Fox News, cuando aseguró que Milei está “comprometido con sacar a China de su país”, luego de afirmar que la asistencia financiera otorgada a la Argentina "no es un rescate en absoluto. Es comprar barato y vender caro".

Esas declaraciones llegaron horas después de haber anunciado que el Tesoro intervino en el mercado cambiario con la "compra de pesos", además de cerrar el acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central argentino y ratificar el esquema de bandas para la flotación del dólar.

Para Francos, lo que genera esta asistencia de Estados Unidos "se fundamenta por el apoyo al programa económico del Gobierno y la confiabilidad que tiene para Estados Unidos, que considera el valor estratégico que supone Argentina".

