Campaña en La Rural: Massa vs. Larreta y Bullrich, más ultra que Milei

Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA), Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio (JxC), Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País, y Sergio Massa de Unión por la Patria (UP) expusieron durante 15 minutos cada uno y luego contestaron preguntas del público con algunas miradas en común y otros puntos divergentes. A excepción del ministro de Economía, que buscó refrendar lo hecho en su gestión, el resto de los precandidatos fue hablar de un Estado que le quita recursos al campo y a cantar los temas que esperaba el público: levantamiento del cepo, unificación del tipo de cambio y baja de retenciones.

Milei fue “al hueso” con un discurso enfocado en el presunto "robo" a la libertad del Estado al productor. No pudo salir del molde del economista paleolibertario y sus explicaciones por momentos fueron inentendibles. Prometió “devolverle la rentabilidad y la viabilidad que se le sacó chupando la sangre” con “una unificación cambiaria y una eliminación total de las retenciones” para “triplicar los ingresos” y “en un par de años duplicar la producción”.

Mucho tiempo, sostuvo Bullrich, quien también se mostró vehemente con un mensaje antiestatal y contra la burocracia. La precandidata del PRO fue más mileista que Milei. “El cepo es un pacman. Hay que sacarlo de forma inmediata porque si tardamos un año, perdemos un año. Ya supimos qué significó cuando fuimos lentos; ahora iremos más rápidos y contundentes con medidas desde el primer día”, lanzó rememorando la teoría del segundo tiempo de Mauricio Macri que blanqueó en aquella velada en la Fundación Libertad ante la pregunta del escritor Mario Vargas Llosa . “Retenciones cero, pero sin ser a cuentas de Ganancias. Cero”, se diferenció. No hay lugar para tibios parece haber enmendado la exministra de Seguridad.

El detalle importa

Más allá de los hits que fue a escuchar la tribuna de La Rural, hay algo más que brota en tiempos electorales y que esperan y valoran de quien vaya a gobernar desde el 10 de diciembre: se trata del conocimiento real del sector, la comprensión de sus problemas, los detalles técnicos de sus tierras y negocios.

El cordobés Schiaretti tuvo un discurso macro, con obviedades y generalidades de la productividad y regaló el sueño de un país con “reglas de juego claras” y “sacarle el pie de encima al campo”. Ya se sabe lo que piensa Schiaretti y no aportó nada más que un precandidato decidido. Por eso se lo aplaudió más por su perfil que por lo que dijo.

24-07-2023_la_precandidata_a_presidenta_de.jpg Patricia Bullrich, precandidata por Juntos por el Cambio (JxC)

Bullrich acomodó un poco más sus exposiciones sobre todo luego de hacer agua cuando le preguntaron en su momento por cómo llevaría a delante una devaluación. Ahora, el público le pidió detalles en su desarme del cepo. "No vamos a decir cómo conseguirlos aún, lo haremos entre que ganemos la elecciones y asumamos, pero ya tenemos la ingeniería", juró. A la exministra le desconfían el poder de aplicación de sus promesas por estar ligada al gobierno de Macri, quien prometió bajar las retenciones y las terminó subiendo. Una pregunta del público se lo reprochó.

Larreta, visiblemente entusiasmado con la exposición, hizo eje de su exposición en desplegar conocimiento de causa. Primero, buscó ser uno más de los asistentes, empatizar. “Veo todo de primera mano porque en mi familia somos todos productores agropecuarios”. Luego, intentó mostrarse al tanto de lo micro con propuestas finas.

“Con esloganes no arreglamos el país. La diferencia es quién es capaz de llevar esto adelante, quién tiene el cómo. Los títulos son fáciles de plantear, la pregunta quién tiene la capacidad y experiencia de gestión, y de bajar al detalle. Todo profundizado y no con mensajes genéricos”.

24-07-2023_el_precandidato_a_presidente_horacio.jpg Horacio Rodríguez Larreta, precandidato por Juntos por el Cambio (JxC)

Massa expuso de manera natural el conocimiento del paño por sus once meses al mando de Economía, con mucho roce con el sector agroexportador por necesidad de reservas y con los productores por la sequía. Lo que sumó fue recordar las dificultades que atravesó al estar al mando de un país seco en todo sentido.

“Las medidas que se toman en un momento tienen que ver con la coyuntura". "No podemos dejar afuera la peor sequía de la historia. Esto combinado con un endeudamiento y bajo programa con el FMI hace cinco años, no ponerlo en la mesa para ver la realidad es negar la importancia del sector”.

Luego representó al campo como el motor de la economía que pronto, dijo, tendrá otros motores que le darán alivio y le sacarán peso. Massa no vendió promesas, sino realidad, y una forma de gobernar que conecta con ese electorado de los negocios: dispuesto a hacer lo que haya que hacer, con sentido de la responsabilidad. "Consignas fáciles, fáciles de repetir, para la TV y sin correlato con las cuentas macroeconómicas de la Argentina son solamente pan para hoy y hambre para mañana", agitó.

No fue el único picante electoral que dejó. Luego de que Larreta prometiera que el primer día de su presidencia eliminaría retenciones a las economías regionales, Massa redobló con un anuncio y lo dejó en offside. "Escuché que a lo largo de la mañana, sin entrar en polémicas, se habló de las retenciones de las economías regionales, no son 200, solo 6 hasta el 30 de agosto, y desde el 1ero de septiembre ninguna economía regional pagará retenciones", anunció.

Yo, peronista, no kirchnerista

El ministro tuvo un discurso apagado al inicio por un evidente cansancio ante el trajín económico de los últimos días, pero que se encendió sobre el final. Más allá de la coyuntura y explicaciones de crecimiento futuro, el ministro buscó entrarle al público por la lógica del contraste, no tanto con la oposición, sino con el kirchnerismo duro.

“Hace más de 20 años que llevo diferentes responsabilidades de la vida pública y nunca tuvieron conmigo la dificultad de un enfrentamiento dogmático o por prejuicio porque tengo sentido práctico”, dijo sobre el final. Luego alguien del público volvió al tema y le consultó cómo puede confiar un productor si buena parte de la dirigencia que lo acompaña cuestiona al campo.

MASSA RURAL.jpeg Sergio Massa, precandidato por Unión por la Patria (UP)

La salida fue retórica y antigrieta. “A pocos meses de la 125, a fines de 2008, fuimos tapa de una revista con Luciano (Miguens), (Ricardo) Buzzi, (Mario) Llambías, y con un barbudo conducción de la SRA…(Hugo) Biolcatti. Todos se sorprendieron por si me traía problemas. Y no. No se puede vivir abrazado eternamente a peleas del pasado porque frenan al país”, respondió.

Con la ventaja de ser el último expositor, el ministro pudo desacreditar al resto. “Si nos apalancamos solamente en la competitividad del tipo de cambio, o la competitividad que puede dar el sistema tributario, nos olvidamos de que los insumos son un jugador central”. Por eso anunció un posible programa de producción regional de fertilizantes, uno de los insumos más preponderantes en los esquemas de costos. Massa, al detalle del productor.