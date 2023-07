Al mercado no le alcanza: el dólar blue superó la inflación y reaccionó a las medidas M

Pese a que la suba del dólar informal se sostiene hace ya seis días, evitó referirse a una corrida y prefirió llamarlo "una corrección de precios acorde con las nuevas medidas". "No parecen encaminarse a mejorar las condiciones generales de la economía y por lo tanto, no disipan la tendencia a dolarizar ahorros", aclaró Quintana.

En su cuenta de Twitter, el titular de consultora Ledesma, Gabriel Caamaño, sumó: "No se despejó todavía el pago vencimientos inminentes, lo del segundo semestre es lo mismo que había más lo atrasado". En la Bolsa, las divisas bursátiles también avanzaron, pero con menos fuerza. El analista financiero Christian Buteler planteó: "Hubo una devaluación sobre el dólar ahorro, sobre el dólar para importar y sobre el dólar para exportar. Si todos se encarecen, ¿por qué no lo haría también el blue? Los financieros no lo hacen tanto porque están intervenidos por el Gobierno".