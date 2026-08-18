Hugo Passalacqua intervino los bloques legislativos y sondea un frente del norte para presionar a Milei

La interna de Misiones no se detiene y siguen las repercusiones en el Congreso . El gobernador, Hugo Passalacqua , intervino los bloques de ambas cámaras sin reportar a Carlos Rovira , el histórico mandamás misionero con quien mantiene una feroz interna. El paso siguiente, todavía en construcción, es sumar a referentes de otras provincias del norte, como Tucumán y Catamarca.

El plan del gobernador es que este sector funcione como oposición dialoguista, con canjes de proyectos, y no ya como aliados automáticos. El primer paso fue garantizar su liderazgo sobre los seis misioneros que reportan al Frente Renovador de la Concordia: los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut ; y los diputados Carlos Herrera Ahuad , Alberto Arrúa , Yamila Ruiz y Daniel Vancsik .

A la dupla de la cámara alta, que se había dividido hace 15 días tras su ruptura con Rovira, Passalaqua la juntó otra vez, bajo el nombre Movimiento por Misiones. Arce rompió con su jefe histórico y abandonó su monobloque, que se denominaba Encuentro Misionero, el sello rovirista. En Diputados, Herrera Ahuad tomó la batuta de la rebelión y tuvo que ceder Vancsik, el más cercano a Rovira.

El gobernador quiere que los cuatro diputados continúen compartiendo bloque con los tres salteños, que responden a su colega Gustavo Sáenz . Pero pide que la bancada ya no se llame Innovación Federal, la presida Herrera Ahuad y no la integren los dos exlibertarios que reportaban a Martín Menem : Gerardo González y el puntano Daniel Álvarez .

Como explicó Letra P , la ruptura entre Passalaqua y Rovira es irreversible . Tuvo su principal correlato en La Legislatura local, que preside el caudillo provincial: el gobernador le arrebató la mayoría del bloque oficialista y ya no pedirá indicaciones. Lo mismo ocurrirá en el Congreso, donde los legisladores misioneros solían esperar llamados del histórico líder para saber cómo votar.

En el bloque misionero aseguran que, en los últimos años, los mensajes llegaban con la sesión empezada e ignoraban por completo la voluntad del gobernador de turno. El caso más recordado es el proyecto Ficha Limpia, que se cayó en el Senado por el sorpresivo voto negativo de Arce y Rojas Decut.

Fuentes de la bancada misionera de Diputados contaron a Letra P que la decisión de Passalacqua es romper ese esquema de alianza permanente con la Casa Rosada y al menos hacerse valer con sus votos. "No vamos a acompañar nada si antes no nos dan lo que pedimos. Así de simple", anunciaron desde el flamante bloque.

La primera prueba será en la sesión del 26 de agosto: el gobernador misionero pide incorporar el proyecto para reducir el IVA del 21% al 10,5% a la mandioca. Ya tuvo dictamen en la comisión de Presupuesto y se tratará en el recinto. Además, Passalacqua ordenó firmar a favor de la prórroga de la emergencia en Discapacidad, un tema al que el año pasado Rovira no ordenó apoyar.

El norte grande

El último paso de Passalacqua será lograr ampliar su bloque con presencia de referentes de provincias del norte para sumar fuerza. Esa proyección lo colocó en el centro de las miradas del peronismo, donde los líderes aseguran que romperá definitivamente con la Casa Rosada y se sumará a un frente opositor.

La ampliación del bloque misionero no es fácil. En el Senado, el gobernador quiere unir a su dupla con Convicción Federal, un trío que integran la jujeña Carolina Moises (que responde al Sáenz), la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada. Estos dos últimos responden a sus respectivos gobernadores, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil.

Esta unión sería más sencilla de lograr que una similar en Diputados con los tríos que manejan estos mandatarios, porque algunos de sus miembros son menos obedientes. Sobre todo, en Catamarca. En esa cámara tampoco es fácil cambiar el nombre del bloque innovación Federal, porque los salteños no quieren usar la palabra Movimiento.

Las PASO en juego

La ruptura de Passalacqua con Rovira y su diálogo con sus colegas del norte no anticipa una posición sobre la continuidad o no de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. La decisión del misionero sigue siendo esperar una negociación beneficiosa con el Gobierno, que podría incluir beneficios a provincias que ni siquiera están en carpeta.

En el peronismo están seguros de tener los votos de Misiones para sostener las PASO, pero voceros de Passalacqua niegan que la decisión esté tomada y hasta no descartan sumarse a una suspensión, similar a la votada en 2025. En el oficialismo confían en que los partidos provinciales no querrán tener rivales libertarios en sus provincias y tampoco sostener las primarias, que los obligan a pagar el doble las campañas. La moneda está en el aire.