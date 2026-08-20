Hugo Passalacqua presentará su bloque con Sáenz y busca nuevos aliados para manejar el cuórum en Diputados

Los gobernadores del norte del país tendrán la semana próxima su debut como fuerza política del Congreso, capaz de definir el cuórum. El puntapié inicial lo dará el mandatario de Misiones, Hugo Passalacqua , quien, distanciado de su jefe político, Carlos Rovira , presentará el miércoles un bloque de Diputados junto a su colega de Salta, Gustavo Sáenz .

El plan del mandatario litoraleño es sumar aliados para de esa manera dominar las mayorías en ambas cámaras. La bancada que presentará es una réplica de la que ya existe y se denomina Innovación Federal, pero con algunas bajas parciales y la chance de ampliarse. La diferencia principal es que ya no serán aliados automáticos del oficialismo, como ocurrió desde la asunción de Javier Milei .

Passalacqua quiere que tenga el nombre de su espacio, Movimiento por lo que Viene, pero Sáenz insiste que debe estar la palabra "federal". Continuarán juntos los cuatro miembros de Misiones ( Oscar Herrera Ahuad , Alberto Arrúa , Yamila Ruiz y Daniel Vanscik ) con los tres de Salta ( Pablo Outes , Yolanda Vega y Bernardo Biella ).

Por ahora, quedarán fuera los exlibertarios Claudio Álvarez y Gerardo González , incorporados por Sáenz en IF. Pero podrían insertarse más adelante. La flamante bancada la presidirá Herrera Ahuad y su plan es sumar a esta dupla y agregar en formato de interbloque a otros seis diputados. Serían los tres que representan a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). De esa manera, el eventual espacio podría alcanzar 15 votos y ser decisivo para el cuórum

El pasado miércoles, Herrera Ahuad habló con el diputado catamarqueño Sebastián Nóblega y empezaron a trabajar en una agenda común. "Jalil es el presidente del grupo y va a tirar temas", confirmaron cerca del legislador. Voceros de la bancada Independencia también aseguraron a este medio que trabajarán en equipo.

El nuevo rol de Hugo Passalacqua

El gobernador de Misiones hará el anuncio antes de la sesión y espera que su par salteño lo acompañe. Celebrará la incorporación en la sesión del proyecto para bajar impuestos a la mandioca y lo tomará como un ejemplo de lo que viene. Se trata de un esquema de intercambio con la Casa Rosada, en el que estas provincias sólo acompañarán a Milei si se incluyen sus propuestas.

Con Rovira de jefe, el bloque misionero apoyó a libro cerrado la agenda libertaria. Esa situación cambió para siempre. Herrera Ahuad tiene una lista de proyectos para impulsar, que incluye la disminución del IVA al agua potable, la emergencia educativa y una iniciativa para garantizar la accesibilidad comunicacional de personas con discapacidad.

El tema que más le interesa a Misiones es retomar el poder del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) para fijar precios, que fue eliminado en el DNU 70/23. "Si nos dan eso, podemos cambiarlo por algo que piden al Gobierno", dicen fuentes de la bancada misionera, que ya no esperará un llamado del mandamás local para tomar decisiones.

Ese fue el protocolo que siguieron en las últimas dos décadas y que les impedía anticipar posiciones. En muchos casos, ni siquiera podían firmar dictámenes porque nadie respondía el teléfono rojo. "Esta dinámica va a cambiar. Ahora en cada tema tendremos una definición propia. Apoyaremos si tienen en cuenta lo que pedimos. Pero queremos leyes. No vamos a canjear votos por Aportes del Tesoro Nacional (ATN)", explican.

El nuevo cuórum

Un eventual interbloque de 15 miembros será clave para el cuórum. Para abrir el recinto se requieren 129 votos y, hasta ahora, el oficialismo logró ese número con un consenso inicial que incluía 95 votos propios, seis de la UCR y 12 del PRO. Los partidos provinciales completaron los 16 restantes.

Este grupo de aliados suma a la dupla de San Juan, los nueve de Innovación Federal (IF) y los tríos de Catamarca y Tucumán. Hay votos sueltos que ayudan al Gobierno como el de Neuquén (Karina Maureira), Santa Cruz (José Garrido), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) o la dupla del MID (Oscar Zago y Eduardo Falcone), que suele traccionar con el PRO.

Sin los partidos provinciales, La Libertad Avanza no tiene otra opción que buscar votos de Provincias Unidas, donde no en las últimas sesiones sólo pudo contar con dos ex-PRO (Sergio Capozzi y José Núñez) y referentes sueltos de Santa Fe (Gisela Scaglia) o Chubut (Jorge Ávila).

Es por eso que en el oficialismo admiten que la maniobra de Passalacqua para crear un nuevo espacio puede complicar el resto de la agenda legislativa y tratarán de sumar proyectos para ablandarlos.

Problemas en el Senado

En el Senado el nuevo frente norteño, de concretarse, sumaría seis votos y complicaría la agenda de Milei. En esta cámara, el diálogo con los aliados está cada vez más complejo y

Hará un intento el jueves próximo y para eso un día antes habrá reunión de labor parlamentaria entre los jefes de cada fuerza política. La dupla Passalacqua-Sáenz tiene cuatro votos: los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la salteña Flavia Royón y la jujeña Carolina Moises.

Jalil cuenta con el voto de Guillermo Andrada y Jaldo suma a sus dos senadores afines: Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. Patricia Bullrich armó un esquema de consenso que alcanza 47 votos como máximo, diez más que el cuórum. Si pierde estos seis potenciales aliados, quedará sujeta a lo que decidan la decena de radicales, que suelen tener posiciones contrapuestas y complican los acuerdos del oficialismo.