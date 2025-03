Diputados BA: el kicillofismo se plantó en la interna y bajó al recinto a defender la suspensión de las PASO

El recinto semivacío sólo contó con la presencia de legisladores de ese sector de la oposición y mostró una foto inédita del oficialismo en los años de Kicillof gobernador: un bloque partido. No se alcanzaron las 47 bancas necesarias para reunir el cuórum y debió realizarse una sesión en minoría. El ingreso del nuevo texto con la firma de la tropa kicillofista sorprendió en la mañana de este martes, cuando todo indicaba que se trataría el texto que presentó el Frente Renovador (que no bajó al recinto).

El FR de Sergio Massa y el oficialismo de Axel Kicillof están en una encrucijada: piden quitar las EPAOS (las PASO bonaerenses) del calendario electoral, pero no tienen una definición debatida y acordada con la otra pata del peronismo, La Cámpora . El sector liderado por Facundo Tignanelli en Diputados sigue órdenes de Cristina Fernández de Kirchner y de Máximo Kirchner y no va a darle esa herramienta al gobernador que quiere desdoblar los comicios provinciales.

Hay distintos deseos. El kicillofismo no quiere PASO y pretende adelantar las elecciones. El massismo no apoya las PASO, pero impulsa que el desdoblamiento sea para después de los comicios nacionales. Y el kirchnerismo banca las PASO y no quiere desdoblar. Tres posturas, poco diálogo y ninguna definición. Era casi imposible que para este jueves el bloque de UP (el peronismo bonaerense en general) tuviera resuelto el tema y se sentara a discutirlo con la oposición.