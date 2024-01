José Luis Espert, en la Comisión de Presupuesto.

La primera actividad de la Cámara de Diputados del año terminó en un escándalo de gritos, insultos y acusaciones. El bloque Unión por la Patria(UP) denunció que José Luis Espert fue elegido como presidente de la comisión de Presupuesto sin la mayoría de votos necesarios para ocupar el cargo. Como la selección fue a mano alzada, el frente peronista anunció que pedirá periciar el video para comprobar que no estuvieron las suficientes manos alzadas.

"Si tenían el número, hubieran permitido la votación nominal y no se hubieran ido como ratas", acusó Paula Penacca, de UP, durante la reunión de la comisión de Relaciones Exteriores realizada minutos después en el segundo piso del anexo. La de Presupuesto, que se llevó a cabo en el anexo C, había finalizado abruptamente cuando Espert ignoró los pedidos del peronismo y de la izquierda para votar a las autoridades a viva voz.

Espert fue elegido presidente por un acuerdo entre La Liberad Avanza y el resto de la oposición no peronista, que según la distribución de cupos oficializada este jueves por el presidente de la Cámara baja, Martin Menem, tenía asignados 28 de los 49 lugares en la comisión de Presupuesto, suficiente para repartir las autoridades a gusto.

En este reparto surgió el primer conflicto entre UP y LLA, porque el peronismo se quedó con 20 y exige un vocal más. Interpreta que es lo que le corresponde si se aplica el sistema D'Hont, que debe utilizarse para distribuir las vocalías, según lo decidido en sesión preparatoria. "Pedimos que se constituyan las comisiones con una reunión de presidentes de bloque, pero no hubo. Empezaron a hablar sin llamarnos y recién ayer se comunicaron con nosotros. No quiero que la arbitrariedad llegue a esta Cámara", denunció el jefe del bloque de UP, Germán Martínez.

Manos arriba El escándalo llegó con la elección de autoridades, porque en UP creen que había ausencias y LLA no tenía aliados para imponerse. Podía reunir hasta 28 votos, porque el restante es de la izquierda (Cristian Castillo). Sin embargo, el secretario de la comisión, Ariel Seguí (empleado de la Cámara), no ordenó la votación nominal y nadie de la tropa libertaria la pidió, al menos para aportar claridad. En UP creen que no lo hicieron porque tenían ausencias que les impedían ganar.

UP dejó vacante la vicepresidencia de la comisión, pero el resto de la oposición avaló la votación y aceptó los cargos. Germana Figuera Casas (PRO) fue elegida como vicepresidenta segunda; y como secretarios quedaron Bertie Benegas Lynch (LLA), Ignacio García Aresca (Hacemos Coalición Federal) y Pamela Caletti (Innovación Federal). Espert convocó a todos al estrado pero casi no pudo hablar por el griterío. "¡Usurpador! ¡No fue votado!", gritaba Penacca desde el fondo de la hilera central de la sala. Junto a ella, Castillo pedía impugnar a Espert. "¡Es el que le dijo a (la diputada Miryam) Bregman: cárcel o bala". El resto de las autoridades trató de presentarse pero sus voces fueron tapadas por sus colegas de UP. Benegas Lynch se mostró indignado: "Es mi primera incursión en la política y me parece impresentable lo que estoy viendo. Les pido a los diputados que tengan un poco de empatía. Ustedes tienen la vida hecha y en la calle Entre Ríos hay gente comiendo de la basura".



"No fue votado el diputado Espert y lo quiero impugnar porque llamó intimidantemente a 'cárcel o bala' contra Bregman y Del Caño" pic.twitter.com/tghmuxafDl — LETRA P (@Letra_P) January 4, 2024 Rápido de reflejos, Espert terminó sin abrir el debate sobre su legitimidad.. Tanta era la tensión que hubo discusiones entre legisladores al salir de la sala, que no pasaron a mayores. Enterado, el presidente, Javier Milei, emitió un comunicado para felicitar a Espert. En UP anunciaron que pedirán mirar el video de la votación para chequear si al menos hubo manos arriba para votar autoridades. De lo contrario, pedirán volver a seleccionarlas. Es la pelea que se viene.

