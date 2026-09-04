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TEMPORADA DE ROSCA

Cumbre inesperada en Santa Fe: Maximiliano Pullaro recibe al expresidente Eduardo Duhalde

El exmandatario llega este sábado a la provincia. Recepción con honores en la Casa Gris. Agenda abierta y charla política con el gobernador.

Letra P | Gabriela Albanesi
Por Gabriela Albanesi
Cumbre inesperada en Santa Fe: Maximiliano Pullaro recibe al expresidente Eduardo Duhalde

Cumbre inesperada en Santa Fe: Maximiliano Pullaro recibe al expresidente Eduardo Duhalde

El expresidente Eduardo Duhalde llegó este viernes a Santa Fe. Hacía algunas semanas había pedido reunirse con el gobernador Maximiliano Pullaro, y en las últimas horas, coordinaron agendas. La charla que solicitó el veterano dirigente peronista se convirtió en una recepción este sábado en la Casa Gris con los honores para un exjefe de Estado.

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Letra P | Yanina Passero
Yanina Passero

A las 10.30, habrá alfombra roja y blandengues. Duhalde, que estará con su esposa e histórica dirigente “Chiche”, será recibido por el gobernador, el ministro de gobierno, Fabián Bastia, y el senador y jefe radical Felipe Michlig.

Lejos de jubilarse, el lomense a sus 84 años conduce el Movimiento Productivo Argentino y desde allí impulsa la candidatura del intendente de La Plata, Julio Alak, a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Se encarga también de abrir canales de diálogo en las provincias y viaja con un mantra bajo el brazo: "En política hay que animarse".

Enlace con Córdoba

"Quiero conversar con Pullaro, tengo gran respeto por él, sé que ha hecho muchas cosas bien y me interesa el enlace que hicieron con otras provincias como Córdoba. La semana próxima también voy a verlo al gobernador Martín Llaryora. Hablo desde el Movimiento Productivo como partido político, lo empecé a armar hace un año porque veo que la gente está enojada y busca otros caminos", le dijo Duhalde a este medio.

-¿Le gustaría repetir la estrategia que en 2003 llevó a Néstor Kirchner a la presidencia?

-Kirchner se animó. Queríamos un gobernador. Le preguntamos a varios. Lole (por el santafesino Carlos Reutemann) no se animó, José De la Sota tampoco y Néstor dijo que sí. En política, hay que animarse.

Alfombra roja en Santa Fe

En la Casa Gris leen que la llegada de Duhalde va en sintonía con el posicionamiento de Pullaro a nivel nacional.

“Es un actor que está en la agenda del país. Tuvo encuentros con el Círculo Rojo en Buenos Aires, con empresarios como Paolo Rocca, vino hace poco el expresidente Mauricio Macri, hubo un encuentro muy bueno en Rosario con el embajador Peter Lamelas. Ahora al expresidente Duhalde también lo vamos a recibir muy bien”, afirman en el gobierno santafesino.

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